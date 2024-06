Zwrot akcji w sprawie oskarżeń wobec Zalewskiego! Fani zagotowali się po oświadczeniu Kamila Szymczaka, okrutna reakcja

Szymczak wydał oświadczenie po poważnych oskarżeniach wobec Zalewskiego

Sprawa rzekomej zdrady Nicoli Zalewskiego i Vanessy Rojewskiej wywołała w internecie niesamowitą burzę. Kamil Szymczak rzucił w przestrzeń oskarżenia wokół piłkarza i swojej partnerki, ale nie poszły za tym żadne dowody, a sam influenser oczekiwał reakcji piłkarza, oznaczając go w swojej relacji na Instagramie. Dni mijały, Zalewski nie komentował sprawy, a fani dyskutowali na temat całego zamieszania. Gdy sprawa nieco przycichła, Szymczak postanowił dolać oliwy do ognia oświadczeniem o tym, że... przesadził! To tylko rozwścieczyło internautów, zwłaszcza kibiców reprezentacji Polski.

Influenser oskarża partnerkę o zdradę, a potem... prosi o uszanowanie je prywatności!

Kamil Szymczak udostępnił oświadczenie w swojej relacji na Instagramie. – W związku z opublikowaną przeze mnie relacją z dnia 14.06, licznymi nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach oraz brakiem komentarza ze strony zamieszanego, postanowiłem się odnieść. Przyznaję, że opublikowanie wspomnianej relacji w emocjach było błędem, a niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. To spowodowało falę niezwykle krzywdzących Vanessę komentarzy. Niestety pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie takiego jednak, jakie wykreował sobie Internet. Proszę o uszanowanie prywatności Vanessy – napisał influenser.

Internauci wylali wiadro pomyj na głowę Kamila Szymczaka

Fani szeroko komentuję tę sprawę, zauważając, że to sam Szymczak oskarżył Vanessę Rojewską o zdradę i napisał o tym publicznie, a teraz... prosi o uszanowanie jej prywatności. Co więcej, zauważa on krzywdzące komentarze wobec Vanessy, ale nie odniósł się w żaden sposób do faktu, że popełnione przez niego niedopowiedzenie uderza także w wizerunek polskiego piłkarza. Do tego nie trudno zauważyć, że tak naprawdę nie naprostował on tego niedopowiedzenia, bo trudno tak nazwać ogólne stwierdzenia o „nadinterpretacji sytuacji” oraz że „zdarzenie” było „nie takie, jakie wykreował sobie Internet”. Reakcja Internautów jest bardzo żywiołowa i często niecenzuralna: „Je**ny debil, sam tak nakierował”, „Ale to jest z**b, by własną dziewczyną wje**ć na minę”, „Chyba ktoś chce się wypromować”, „'wykreował internet', co za inteligent, a o co innego mogło mu chodzić”, „To Zalewskiego powinien przepraszać”, „Je**ny idiota” - czytamy w komentarzach.