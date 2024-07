Iga Świątek jest już w półfinale turnieju olimpijskiego Paryż 2024, a jej kolejna rywalka to Qinwen Zheng. Polka i Chinka grały ze sobą już 6 razy, a bilans tej rywalizacji to 6-0 dla naszej gwiazdy. Iga Świątek kolejny mecz zagra już w czwartek 1 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

O której półfinał Iga Świątek - Qinwen Zheng IO Paryż 2024

Iga Świątek w meczu o półfinał IO Paryż 2024 pokonała (6:1, 2:6, 4:1 krecz) Danielle Collins. Amerykanka poddała spotkanie, a potem przekonywała, że miała udar słoneczny. Zaatakowała też Polkę, zarzucając jej nieszczerość. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku. Chciałam jej raczej pogratulować udanej kariery, bo wiemy wszyscy, że to jest jej ostatni rok na turze. Nie wiem, szczerze mówiąc, o co jej chodziło, bo nawet nie miałyśmy w ogóle żadnych interakcji, które mogłyby spowodować, że ona by tak do mnie powiedziała - komentowała Iga Świątek.

Qiwen Zheng po dramatycznym boju pokonała 6:7(4), 6:4, 7:6(6) mającą polskie korzenie Niemkę Andżelikę Kerber, kończąc jej karierę. 21-latka z Chin zajmuje 7. miejsce w rankingu, a w styczniu doszła do finału Australian Open.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał z Qinwen Zheng? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w półfinale turnieju olimpijskiego Paryż 2024 zostanie rozegrany w czwartek 1 sierpnia. Początek meczu Świątek - Zheng o godzinie 12. Transmisja TV na Eurosporcie, TVP i platformie MAX.

