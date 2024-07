IO Paryż 2024: Jakie dyscypliny dzisiaj 30.07? Finały we wtorek 30 lipca, plan dnia

Oczy nam wyszły z orbit po tych słowach Tomasza Fornala. Reprezentant Polski jest gotowy na ogromne poświęcenie, nie ma co do tego wątpliwości

Jakie dyscypliny dzisiaj 30.07? Finały we wtorek 30 lipca na IO Paryż 2024. Plan dnia na wtorek jest najlepszym dowodem na to, że igrzyska olimpijskie w Paryżu nabrały tempa. Polscy kibice po medalu Klaudii Zwolińskiej czekają na kolejnego bohatera. Codziennie poznajemy ich coraz więcej i 30 lipca odbędą się kolejne finały. Jeden z nich może być szczególnie ciekawy dla widzów z Polski - właśnie we wtorek odbędzie się drużynowa rywalizacja szpadzistek. Polki są w tej konkurencji aktualnymi mistrzyniami świata i zostały rozstawione z numerem "3". W turnieju bierze udział osiem zespołów, a więc zwycięstwo w pierwszym starciu z USA zapewnia już awans do strefy medalowej. Z pewnością warto zwracać uwagę na planszę szermierczą i występ naszych szpadzistek, jednak o medalu marzy też m.in. judoczka Angelika Szymańska.

Starty Polaków wtorek 30.07. Kto wystąpi na igrzyskach w Paryżu we wtorek 30 lipca?

Jakie finały dzisiaj 30.07.2024 na IO Paryż 2024?

We wtorek 30 lipca zaplanowano 12 finałów. Pierwszy w triathlonie rozpocznie się już o godzinie 8:00, a ostatni na pływalni o 21:59. To pokazuje, że na IO Paryż 2024 30.07 nie zabraknie emocji przez cały dzień. Liczymy na udane występy Polaków i powiększenie dorobku, który jak na razie wynosi 1 srebrny medal Klaudii Zwolińskiej w slalomie kajakowym. Poniżej wszystkie finały igrzysk w Paryżu we wtorek 30.07:

GIMNASTYKA SPORTOWA

18.15, drużyny kobiet

JUDO

17.18, 81 kg mężczyzn, o brązowy medal

81 kg mężczyzn, finał

63 kg kobiet, o brązowy medal (ew. Angelika Szymańska)

63 kg kobiet, finał

PŁYWANIE

20.57, 100 m st. grzbietowym kobiet

21.03, 800 m st. dowolnym mężczyzn

21.59, 4x200 m st. dowolnym mężczyzn

RUGBY 7 kobiet

19.00, o brązowy medal

19.45, finał

STRZELECTWO

9.30, pistolet pneumatyczny 10 m drużyn, o brązowy medal

10.00, pistolet pneumatyczny 10 m drużyn, finał

15.30, trap mężczyzn, finał

SZERMIERKA

19.30, szpada kobiet drużynowo, o brązowy medal (ew. Polska)

20.30, szpada kobiet drużynowo, finał

TENIS STOŁOWY

13.30, mikst, o brązowy medal

14.30, mikst, finał

TRIATHLON

8.00, mężczyźni

Paryż 2024: jakie dyscypliny dzisiaj 30.07 wtorek

Poza finałami emocji również nie zabraknie. Turniej tenisowy powoli wkracza w decydującą fazę, a na korcie centralnym obiektu Rolanda Garrosa pojawi się m.in. Iga Świątek. Poniżej plan dnia IO Paryż 2024 we wtorek 30 lipca:

BADMINTON

8.30, mecze grupowe gry pojedynczej kobiet

9.20, mecze grupowe debla mężczyzn

10.10, mecze grupowe debla kobiet

11.00, mecze grupowe gry pojedynczej mężczyzn

BOKS

11.00, 51 kg mężczyzn, 1/8 finału

11.48, 80 kg mężczyzn, 1/8 finału

12.20, 54 kg kobiet, 1/8 finału

13.08, 57 kg kobiet, 1. runda

15.30, 51 kg mężczyzn, 1/8 finału

16.18, 80 kg mężczyzn, 1/8 finału

16.50, 54 kg kobiet, 1/8 finału

17.38, 57 kg kobiet, 1. runda

20.00, 51 kg mężczyzn, 1/8 finału

20.32, 80 kg mężczyzn, 1/8 finału

21.36, 54 kg kobiet, 1/8 finału

22.08, 57 kg kobiet, 1. runda

HOKEJ NA TRAWIE mężczyzn

grupa A

10.00, Hiszpania - Francja

10.30, RPA - Niemcy

12.45, Wielka Brytania - Holandia

grupa B

13.15, Irlandia - Indie

17.00, Argentyna - Nowa Zelandia

19.45, Australia - Belgia

JEŹDZIECTWO

11.00, ujeżdżenie drużynowo, dzień 1

13.45, ujeżdżenie indywidualnie, dzień 1

JUDO

10.00, 81 kg mężczyzn, 1. runda

63 kg kobiet, 1. runda

10.28, 81 kg mężczyzn, 2. runda

63 kg kobiet, 2. runda

12.20, 81 kg mężczyzn, 1/8 finału

63 kg kobiet, 1/8 finału

13.16, 81 kg mężczyzn, ćwierćfinały

63 kg kobiet, ćwierćfinały

16.00, 81 kg mężczyzn, repasaże

16.17, 81 kg mężczyzn, półfinały

16.34, 63 kg kobiet, repasaże

16.51, 63 kg kobiet, półfinały

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

15.00, C1 kobiet, eliminacje

16.00, K1 mężczyzn, eliminacje

17.10, C1 kobiet, eliminacje

18.10, K1 mężczyzn, eliminacje

KOLARSTWO

13.25, BMX freestyle kobiet, eliminacje

15.12, BMX freestyle mężczyzn, eliminacje

KOSZYKÓWKA mężczyzn

grupa A

11.00, Hiszpania - Grecja

13.30, Kanada - Australia

grupa B

17.15, Japonia - Francja

21.00, Brazylia - Niemcy

KOSZYKÓWKA 3x3

kobiety

17.30, Niemcy - USA

18.00, Australia - Kanada

21.00, Hiszpania - Azerbejdżan

21.30, Francja - Chiny

mężczyźni

18.35, Łotwa - Litwa

19.05, Chiny Holandia

22.05, Polska - Francja

22.35, Serbia - USA

ŁUCZNICTWO

12.00, mężczyźni indywidualnie, 1. runda

12.26, kobiety indywidualnie, 1. runda

12.52, mężczyźni indywidualnie, 2. runda

13.05, kobiety indywidualnie, 2. runda

PIŁKA NOŻNA mężczyzn

grupa A

19.00, USA - Gwinea

19.00, Nowa Zelandia - Francja

grupa B

17.00, Ukraina - Argentyna

17.00, Maroko - Irak

grupa C

15.00, Dominikana - Uzbekistan

15.00, Hiszpania - Egipt

grupa D

21.00, Paragwaj - Mali

21.00, Izrael - Japonia

PIŁKA RĘCZNA kobiet

grupa A

9.00, Niemcy - Słowenia

11.00, Norwegia - Korea Płd.

21.00, Szwecja - Dania

grupa B

14.00, Holandia - Hiszpania

16.00, Węgry - Angola

19.00, Francja - Brazylia

PIŁKA WODNA mężczyzn

grupa A

12.05, Chorwacja - Włochy

16.35, USA - Rumunia

19.30, Czarnogóra - Grecja

grupa B

10.30, Australia - Serbia

15.00, Japonia - Francja

21.05, Hiszpania - Węgry

PŁYWANIE

11.00, 200 m st. motylkowym mężczyzn, eliminacje

100 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje

1500 m st. dowolnym kobiet, eliminacje

100 m st. dowolnym kobiet, eliminacje

200 m st. klasycznym mężczyzn, eliminacje

4x200 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje

20.30, 100 m st. dowolnym mężczyzn, półfinały

20.41, 200 m st. motylkowym mężczyzn, półfinały

21.25, 100 m st. dowolnym kobiet, półfinały

21.46, 200 m st. klasycznym mężczyzn, półfinały

RUGBY 7 kobiet

14.30, o miejsca 5-8

15.30, półfinały

16.30, o miejsca 11-12

17.00, o miejsca 9-10

18.00, o miejsca 7-8

18.30, o miejsca 5-6

SIATKÓWKA mężczyzn

grupa A

17.00, Słowenia - Serbia

21.00, Francja - Kanada

grupa B

9.00, Włochy - Egipt

grupa C

13.00, USA - Niemcy

SIATKÓWKA PLAŻOWA

9.00, mecze fazy grupowej kobiet i mężczyzn

STRZELECTWO

trap mężczyzn, eliminacje dzień 2

trap kobiet, eliminacje dzień 1

SURFING

19.00, mężczyźni indywidualnie, ćwierćfinały

21.24, kobiety indywidualnie, ćwierćfinały

23.48, mężczyźni indywidualnie, półfinały

SZERMIERKA

13.30, szpada kobiet drużynowo, 1. runda

15.00, szpada kobiet drużynowo, miejsca 5-8

15.50, szpada kobiet drużynowo, półfinały

16.40, szpada kobiet drużynowo, miejsca 7-8

szpada kobiet drużynowo, miejsca 5-6

TENIS STOŁOWY

10.00, mecze gry pojedynczej kobiet i mężczyzn, 2. runda

TENIS ZIEMNY

12.00, gra pojedyncza mężczyzn, 2. runda

gra pojedyncza kobiet, 3. runda

debel kobiet i mężczyzn, 3. runda

mikst, 1., 2., 3. runda

19.00, gra pojedyncza mężczyzn, 2. runda

gra pojedyncza kobiet, 3. runda

WIOŚLARSTWO

9.30, jedynka kobiet, ćwierćfinały

10.10, jedynka mężczyzn, ćwierćfinały

10.50, dwójka podwójna kobiet, półfinały A/B

11.10, dwójka podwójna mężczyzn, półfinały A/B

11.30, czwórka bez sterniczki kobiet, repasaże

11.40, czwórka bez sternika mężczyzn, repasaże

ŻEGLARSTWO