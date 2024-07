Starty Polaków wtorek 30.07. Kto wystąpi na igrzyskach w Paryżu we wtorek 30 lipca?

Starty Polaków jutro 30.07.2024. Kto wystąpi na igrzyskach olimpijskich we wtorek 30 lipca? W tym artykule dowiesz się, jakie dyscypliny z Polakami na IO Paryż 2024 30.07. Iga Świątek po dwóch zwycięstwach jest już w III rundzie turnieju olimpijskiego, który nabiera tempa z dnia na dzień. Najlepsza polska tenisistka jest ostatnią reprezentantką naszego kraju na kortach Rolanda Garrosa, a po zwycięstwach z Iriną-Camelią Begu i Diane Parry we wtorek zmierzy się z Chinką, Xiyu Wang. To 52. zawodniczka rankingu WTA, więc Polka jako liderka tego zestawienia będzie zdecydowaną faworytką. Świątek grała już w tym roku z Wang - w kwietniu pewnie wygrała z nią na mączce w Madrycie, a tym razem postara się to powtórzyć na ukochanych kortach w Paryżu. Z pewnością wielu kibiców będzie czekało we wtorek 30.07 przede wszystkim na mecz Igi, ale na tym nie skończą się polskie emocje na igrzyskach.

Paryż 2024: Starty Polaków 30.07 - jakie dyscypliny we wtorek?

Kto startuje w Paryżu 30 lipca? Ciekawe starty Polaków w programie na wtorek. Poza Świątek swoje umiejętności ponownie zaprezentuje nasza pierwsza medalistka IO Paryż 2024 - Klaudia Zwolińska. Wicemistrzyni olimpijska w konkurencji K1 tym razem stanie na starcie eliminacji C1 i powalczy o półfinał. We wtorek rywalizację zainaugurują też polscy koszykarze 3x3. Od razu czeka ich trudne zadanie - zmierzą się z gospodarzami z Francji. Należy spodziewać się wielkich emocji i żywiołowych reakcji trybun. Swoje starty będą kontynuować polscy pływacy, a na starcie pojawią się m.in. Krzysztof i Michał Chmielewscy, Jakub Majerski oraz Kornelia Fiedkiewicz. Zmagania rozpoczną również polscy siatkarze plażowi - Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Poniżej wszystkie starty Polaków we wtorek 30 lipca:

Iga Świątek - tenis, 3. runda

Reprezentacja Polski w koszykówkę 3x3 - mecz z Francją

Michał Bryl/Bartosz Łosiak - siatkówka plażowa, mecz z parą Thomas Hodges/Zachary Schubert

Angelika Szymańska - judo

Julia Szeremeta - boks kobiet do 57 kg - 1. runda

Katarzyna Milczarek, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Sandra Sysojeva - ujeżdżanie indywidualne

Krzysztof Chmielewski, Michał Chmielewski - 200 metrów stylem motylkowym - eliminacje

Jakub Majerski - 100 metrów stylem dowolnym - eliminacje

Kornelia Fiedkiewicz - 100 metrów stylem dowolnym - eliminacje

Jan Kałusowski - 200 metrów stylem klasycznym - eliminacje

Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Alicja Klasik, Aleksandra Jarecka - szpada kobiet drużynowo

Klaudia Zwolińska - C1 kobiet - eliminacje

Mateusz Polaczyk - K1 mężczyzn - eliminacje

Wioleta Myszor - 1. runda

Natalia Bajor - tenis stołowy - 1/16 finału

Maja Dziarnowska - żeglarstwo, klasa iQFoil - wyścigi 6-10

Paweł Tarnowski - żeglarstwo, klasa iQFoil - wyścigi 6-10

Aleksandra Melzacka, Sandra Jankowiak - żeglarstwo, 49er FX - wyścigi 7-9

Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki - żeglarstwo, 49er - wyścigi 7-9

IO Paryż 2024 terminarz igrzysk. Plan startów na igrzyska

Starty Polaków we wtorek 30 lipca na IO Paryż 2024

Starty Polaków we wtorek 30.07.2024 zapowiadają się emocjonująco od samego rana. Już o 9:00 na boisko do siatkówki plażowej wyjdą Michał Bryl i Bartosz Łosiak, a godzinę później walkę o medal w judo rozpocznie Angelika Szymańska. Wtorek na igrzyskach w Paryżu będzie trzymać polskich kibiców w napięciu do samego końca, bo Iga Świątek swój mecz zagra dopiero o 19:00, a polscy koszykarze 3x3 zagrają z Francją o 22:05!

9:00 - siatkówka plażowa, mężczyźni - faza grupowa (Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Thomas Hodges/Zachary Schubert)

10:00 - judo, -63kg kobiet, 1/32 finału: Angelika Szymańska - Savita Russo

- judo, -63kg kobiet, 1/16 finału (ew. Angelika Szymańska)

- judo, -63kg kobiet, 1/8 finału (ew. Angelika Szymańska)

- judo, -63kg kobiet, ćwierćfinał (ew. Angelika Szymańska)

- judo, -63kg kobiet, półfinał (ew. Angelika Szymańska)

- judo, -63kg kobiet, finał/o 3. miejsce (ew. Angelika Szymańska)

10:00 - tenis stołowy, 1/16 finału kobiet: Natalia Bajor - Fa Yu

11:00 - ujeżdżenie drużynowo, dzień 1 - Polska

11:00 - 200 m st. motylkowym mężczyzn, eliminacje - Krzysztof Chmielewski, Michał Chmielewski

- 100 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje - Jakub Majerski

- 100 m st. dowolnym kobiet, eliminacje - Kornelia Fiedkiewicz

- 200 m st. klasycznym mężczyzn, eliminacje - Jan Kałusowski

12:13 - żeglarstwo, klasa iQFoil kobiet - wyścig 6 (Maja Dziarnowska)

- żeglarstwo, klasa iQFoil kobiet - wyścig 7 (Maja Dziarnowska)

- żeglarstwo, klasa iQFoil kobiet - wyścig 8 (Maja Dziarnowska)

- żeglarstwo, klasa iQFoil kobiet - wyścig 9 (Maja Dziarnowska)

- żeglarstwo, klasa iQFoil kobiet - wyścig 10 (Maja Dziarnowska)

13:30 - szermierka - szpada kobiet drużynowo: Polska - USA

13:44 - łucznictwo, 1/32 finału kobiet: Wioleta Myszor - Ankita Bhakat

13:45 - ujeżdżenie indywidualnie, dzień 1 - Katarzyna Milczarek, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Sandra Sysojeva

14:17 - żeglarstwo, klasa iQFoil mężczyzn - wyścig 6 (Paweł Tarnowski)

- żeglarstwo, klasa iQFoil mężczyzn - wyścig 7 (Paweł Tarnowski)

- żeglarstwo, klasa iQFoil mężczyzn - wyścig 8 (Paweł Tarnowski)

- żeglarstwo, klasa iQFoil mężczyzn - wyścig 9 (Paweł Tarnowski)

- żeglarstwo, klasa iQFoil mężczyzn - wyścig 10 (Paweł Tarnowski)

15:00 - kajakarstwo slalomowe, kanadyjki C1 kobiet - eliminacje - 1. przejazd (Klaudia Zwolińska)

15:00 - szermierka - szpada kobiet drużynowo: o miejsca 5-8 (ew. Polska)

15:45 - żeglarstwo, 49er FX kobiet - wyścig 7 (Aleksandra Melzacka/Sandra Jankowiak)

- żeglarstwo, 49er FX kobiet - wyścig 8 (Aleksandra Melzacka/Sandra Jankowiak)

- żeglarstwo, 49er FX kobiet - wyścig 9 (Aleksandra Melzacka/Sandra Jankowiak)

15:50 - szermierka - szpada kobiet drużynowo: półfinały (ew. Polska)

16:00 - kajakarstwo slalomowe, kajaki K1 mężczyzn - eliminacje - 1. przejazd (Mateusz Polaczyk)

16:35 - żeglarstwo, 49er mężczyzn, wyścig 7 - (Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki)

- żeglarstwo, 49er mężczyzn, wyścig 8 - (Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki)

- żeglarstwo, 49er mężczyzn, wyścig 9 - (Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki)

16:40 - szermierka - szpada kobiet drużynowo: o miejsce 5 i o miejsce 7 (ew. Polska)

17:10 - kajakarstwo slalomowe, kanadyjki C1 kobiet - eliminacje - 2. przejazd (Klaudia Zwolińska)

18:10 - kajakarstwo slalomowe, kajaki K1 mężczyzn - eliminacje - 2. przejazd (Mateusz Polaczyk)

19.00 - tenis ziemny, singiel kobiet, 3. runda (1/8 finału): Iga Świątek - Xiyu Wang

19:30 - szermierka - szpada kobiet drużynowo: o 3. miejsce (ew. Polska)

20:30 - szermierka - szpada kobiet drużynowo: finał (ew. Polska)

20:30 - 100 m st. dowolnym mężczyzn, półfinały (ew. Jakub Majerski)

20:42 - 200 m st. motylkowym mężczyzn, półfinały (ew. Krzysztof Chmielewski, Michał Chmielewski)

21:25 - 100 m st. dowolnym kobiet, półfinały (ew. Kornelia Fiedkiewicz)

21:47 - 200 m st. klasycznym mężczyzn, półfinały (ew. Jan Kałusowski)

22:05 - koszykówka 3x3 mężczyzn - faza grupowa: Polska - Francja

22:24 - boks, 57 kg kobiet, 1/32 finału: Julia Szeremeta - Omailyn Carolina Alcala Cegovia