i Autor: PAP/EPA

Julka idzie po złoto!

Julia Szeremeta: Po finale moja ręka powędruję do góry! A potem będzie taniec!

Fenomenalna Julia Szeremeta przed kolejnymi walkami mówi, że nie boi się nikogo, bo jest najlepsza. A potem wychodzi do ringu i pokonuje następne faworytki. Rozpędzona Polka jest już w finale turnieju olimpijskiego w kategorii 57 kg po pokonaniu Filipinki Petecio. O złoto powalczy z Yu Ting Lin z Tajwanu. To pierwszy bokserski finał igrzysk z udziałem reprezentanta Polski od 44 lat! Wtedy było srebro. - Srebro? Nie ma o czym mówić. Ja idę po złoto i 10 sierpnia moja ręka powędruje do góry. Mówiłam, że przywieziemy z Rolanda Garrosa złoto i będzie złoto.