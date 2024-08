Polka uciszyła wszystkich! Julia Szeremeta zabrała głos po awansie do finału igrzysk olimpijskich

Julia Szeremeta przebojem dostała się do finału olimpijskiego, już po tym jak wiedzieliśmy, że ma zapewniony medal po awansie do półfinału (w boksie rozdaje się dwa brązowe krążki), zapowiedziała odważnie – ale wcale nie buńczucznie – że idzie po złoto. I ona krok po kroku chce zrealizować ten scenariusz, w który nikt nie wierzył, bo nasza reprezentantka nieznana na arenie międzynarodowej nie była faworytką żadnej z walk, które w stolicy Francji wygrała.

Imponujący Dom Polski PKOL podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu

Wiedziałam jaki jest wynik

– Dochodziły do mnie najważniejsze wskazówki po każdej rundzie – opowiedziała Julia Szeremeta w Eurosporcie. – Punktacja i czas to dwie najważniejsze rzeczy w czasie walki, te rzeczy mi są potrzebne. Filipinka była trudną rywalką. Niewygodną, miała mocne ciosy, mańkutka. Nie robi mi to różnicy na tym turnieju, że walczę z mańkutką. Wchodzą mi bardzo dobrze na kontry. Chociaż ja nie patrzyłam na żadną rywalkę, z którą boksuję. Usłyszałam tylko od trenera, że jest mańkutką i idzie mocno do przodu i ma obszerne sierpowe. Plan taktyczny był taki, że mam boksować jak we wcześniejszych walkach – mówiła polska finalistka olimpijska.

– Ja mam taki styl walki (z opuszczoną gardą – red.), ale to nie tak, że lekceważę przeciwniczki. Ja się tak czuję najlepiej, widzę wszystkie ciosy. Przy tym jestem szybka, więc łatwo mi się zebrać.

Finał Szeremety w sobotę 10 sierpnia o 21.30

W olimpijskim finale 10 sierpnia o 21.30 Julia Szeremeta zmierzy się z reprezentantką Tajpej Yu Ting Lin. To pierwszy bokserski finał olimpijski reprezentacji Polski od 44 lat.

– Powiedziałam, że przyjechałam tu po medal, tak zrobiłam, po ostatniej walce powiedziałam, że idę po złoto i tak robię – zakończyła Julka.