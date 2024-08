Julia Szeremeta ze srebrnym medalem igrzysk olmpijskich! Przegrana Polki, bijemy brawo za jej walkę!

Maria Andrejczyk przeszła trudną drogę do finału igrzysk Paryż 2024. Kontuzje targały jej ciałem od lat

To nie tak miało wyglądać! Maria Andrejczyk dopiero na 8. miejscu w finale rzutu oszczepem

Julia Szeremeta ze srebrnym medalem olimpijskim w boksie. Reprezentantka Polski nie dała rady z reprezentantką Tajwanu, Lin Yu-Ting i zakończyła swoje zmagania na drugim miejscu. Polka napisała wspaniałą historię i może mówić o wielkiej dumie i zadowoleniu po tym, co zaprezentowała w stolicy Francji. Dziękujemy za wspaniły występ!

Julia Szeremeta ze srebrnym medalem Igrzysk Olimpijskich. Polka przegrała z Lin Yu-Ting

Szeremeta awansowała do finału olimpijskiego i jej rywalką była Lin Yu Ting. Pierwsza runda starcia przebiegła pod kontrolą Tajwanki, która wygrała pierwszą rundę. Druga odsłona pojedynku była także na rzecz reprezentantki Tajwanu, która była o wiele lepiej punktowana. Przed trzecią rundą wiadomo było, że Szeremeta będzie musiała ruszyć o wiele bardziej ofensywnie i szukać swojej wygranej za wszelką cenę, stawiając wszystko na szali. To się jednak nie udało, a reprezentantka Polski zakończyła zmagania z przegraną na punkty. Dziękujemy za wszystko i wspaniałe emocje do samego końca!