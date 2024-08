i Autor: AP PHOTO Polskie kajakarki

Kolejny medal?

Kajakarstwo finał RELACJA NA ŻYWO: Polki płyną po medal! Emocjonująca rywalizacja!

Polski dorobek medalowy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu przez długi czas "stał w miejscu". Sytuacja zmieniła się w środę, gdy biało-czerwoni wywalczyli dwa krążki we wspinaczce sportowej, medal zapewnili sobie siatkarze, a do finału pięściarskiego turnieju weszła Julia Szeremeta. We czwartek pierwszą szansą medalową będą polskie kajakarki. Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto popłyną po podium!