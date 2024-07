Kim jest Malwina Smarzek? Sylwetka siatkarki: medale, sukcesy, życie prywatne

Malwina Smarzek, urodzona 3 czerwca 1996 roku w Lasku, była jedną z najbardziej utalentowanych polskich siatkarek młodego pokolenia, a od kilku lat jest podporą ataku biało-czerwonej drużyny. Jej determinacja, umiejętności oraz charyzma sprawiły, że stała się kluczową postacią w reprezentacji Polski i odgrywała istotną rolę w różnych klubach na arenie międzynarodowej.

Karierę rozpoczęła w SMS PZPS Sosnowiec, gdzie szybko zwróciła na siebie uwagę. Później rozwijała się UMKS MOS Wola Warszawa. Jej pierwszym poważnym sukcesem było zdobycie złotego medalu Mistrzostw Polski Kadetek w 2013 roku (jeszcze jako zawodniczka klubu z Sosnowca). Ten triumf otworzył jej drzwi do profesjonalnej kariery.

W 2013 roku Malwina przeniosła się do Chemika Police, z Chemikiem zdobyła wiele tytułów.

Mistrzostwo Polski: 2017, 2018

Puchar Polski: 2017, 2022

Jej umiejętności przyciągnęły uwagę zagranicznych klubów, co zaowocowało transferem do włoskiego klubu Zanetti Bergamo w 2018 roku. We Włoszech Smarzek stała się jedną z czołowych zawodniczek ligi Serie A1. W 2021 roku przeniosła się do rosyjskiego Lokomotiwu Kaliningrad. Po wybuchu wojny przeniosła się aż do Brazylii - do Osasco/São Cristóvão Saúde.

Sukcesy klubowe w klubach zagranicznych:

Liga włoska: srebrny medal (2021)

Liga brazylijska: brązowy medal (2023)

Malwina Smarzek zadebiutowała w reprezentacji Polski seniorek w 2014 roku. Od tego czasu stała się kluczową zawodniczką drużyny narodowej, wielokrotnie prowadząc Polskę do sukcesów na arenie międzynarodowej.

Najważniejsze sukcesy Smarzek z reprezentacją Polski:

mistrzostwo Europy Kadetek (2013)

Liga Europejska: brązowy medal (2014)

Liga Narodów: brązowy medal (2024)

Życie prywatne

22 czerwca 2019 wyszła za mąż za Przemysława Godka – właściciela studia tatuażu. Grała pod dwuczłonowym nazwiskiem Smarzek-Godek. Rozwiodła się. Media donoszą, że kilka/kilkanaście miesięcy temu spotykała się z włoskim fotografem Stefano Buldrinim.

Sonda Czy polskie siatkarki zdobędą medal igrzysk olimpijskich w Paryżu? Tak! Nie Trudno powiedzieć