Na jaw wyszła prawda na temat zdrowia Huberta Hurkacza. Porażające wyznanie, walczył z całych sił o Igrzyska

Hubert Hurkacz zasmucił wszystkich kibiców tenisa w Polsce. Gracz wypadł w rozgrywek przez kontuzję, a teraz w tej sprawie wypowiedział sie jego fizjoterapeuta - Jakub Rogalski, który porozmawiał ze sport.pl i powiedział o heroicznej walce tenisisty, któremu bardzo zależało na tym, aby móc zagrać w stolicy Francji.

Hubert Hurkacz walczył o udział w Igrzyskach. Aż ciężko uwierzyć w to, co robił

Jak powiedział Rogalski w rozmowie ze "sport.pl", Hurkacz, aby wziąć udział w turnieju olimpijskim, był nawet w stanie trenowac w kontuzji.

- Proszę sobie wyobrazić dwie rany, w które wchodzi na kilka centymetrów artroskop, który sam w sobie też nie jest najcieńszy. Trzeba było powycinać fragmenty tkanki, które są uszkodzone i przeczyścić kolano z elementów, które powstały w wyniku urazu: skrwawień, płynów itd. Hubert od pierwszego dnia trenował z tymi ranami, które muszą się także fizjologicznie zagoić. Trenował z bólem, ale na szczęście tylko ran, a nie bólem stawu kolanowego. To pokazuje, jakim jest gladiatorem, herosem. Walczył ze wszystkich sił, żeby zdążyć na igrzyska. - mówił Rogalski.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przekonuje fizjoterapeuta gwiazdy, Hurkacz bardzo przeżył fakt, że nie może jechać do Paryża.

- Każdy sportowiec marzy o tym, by zdobyć medal olimpijski. Hubert też jest w tej grupie. Nie skłamię, jeśli powiem, że pojawiły się łzy w oczach. To normalne. Bardzo chciał, bardzo starał się. Jednak gdyby pojechał w obecnej sytuacji, byłoby to mocno ryzykowne. - mówił fizjoterapeuta Hurkacza w rozmowie ze "sport.pl".