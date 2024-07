Nie powstrzymaliśmy łez po wpisie mamy Tomasza Fornala. Jej słowa po kontuzji syna poruszają serca. Jej komentarz niesie się po sieci

Polscy kibice siatkarscy mieli pewne zastrzeżenia co do gry biało-czerwonych przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. I jeśli rywalizacja z Egiptem miała fanów uspokoić, to nie do końca tak się stało. W poczynaniach naszych zawodników można było zauważyć kilka niedociągnięć, które w starciu z mocniejszym rywalem mogłyby się odbić z czkawką. Pozostaje jednak wierzyć, że szczyt formy biało-czerwonych przyjdzie już za kilka dni. Niestety w sobotę nie obyło się bez fatalnych obrazków. Na początku trzeciego seta Tomasz Fornal doznał urazu.

Kontuzja Fornala. Jego mama umieściła poruszający wpis

Przyjmujący skoczył do bloku, a gdy opadał, lewą stopą zahaczył o but rywala i tym samym noga wygięła się w nienaturalny sposób. Fornal od razu opuścił boisko, a na ławce rezerwowych był błyskawicznie opatrywany przez medyków. Sytuacja wyglądała źle, ale słowa płynące z kadry świadczą o tym, że na mecz z Brazylią, który będzie miał miejsce w środę 31 lipca, Fornal powinien być gotowy. Ale potwierdzą to kolejne badania.

Niedługo po meczu siatkarz opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych, pokazujące proces rehabilitacji. Hitem stał się jednak komentarz mamy zawodnika. - Gdybym pocałowała na pewno by pomogło. Zawsze pomagało - napisała Dorota Fornal, a jej komentarz polubiło blisko dwa tysiące użytkowników Instagrama. Trzeba przyznać, że wpis mamy siatkarza mógł chwycić za serce.

i Autor: Instagram/tomfornal Tomasz Fornal