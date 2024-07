Mecz reprezentacji Polski z Egiptem na IO Paryż 2024 miał być dla naszych zawodników w zasadzie jedynie rozgrzewką przed rywalizacją z najlepszymi drużynami. Choć Polacy nie grali wybitnie w dwóch pierwszych setach, to nie mieli większych problemów z rozprawieniem się z rywalami, a w trzeciej partii totalnie zmietli ich z parkietu – ostatecznie wygrali do 21, 19 i 13! Najważniejszym wydarzeniem meczu było jednak nie to, jak wysoko pokonaliśmy Egipt, ale sytuacja, w której Tomasz Fornal doznał bardzo groźnie wyglądającego urazu.

Tomasz Fornal mówi o walce o wyjazd na igrzyska olimpijskie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tomasz Fornal doznał groźnie wyglądającego urazu. Szybko komentarz siatkarza

Polski siatkarz na początku trzeciego seta ruszył do przepychanki na siatce, ale jeden z Egipcjan tak mocno wyskoczył do niego, że wpadł w Fornala, przez co ten źle wylądował na parkiecie i podkręcił staw skokowy. Momentalnie zawodnik Jastrzębskiego Węgla zszedł z parkietu i trafił pod opiekę sztabu medycznego reprezentacji. Tuż po meczu nie było wiadomo, w jakim stanie jest jego noga, ale pierwsze sygnały były dość pozytywne, bowiem był on w stanie stać o własnych siłach.

Na konkretne wieści musimy poczekać do momentu, aż Tomasz Fornal przejdzie rezonans magnetyczny. Sam zainteresowany jednak zapewnia już teraz, że będzie zdolny do gry w kolejnych meczach na igrzyskach! – Dziękuję za każdą wiadomość, jesteście najlepsi. Tak łatwo się mnie nie pozbędą. Chwile odpocznę i jestem – napisał wprost Tomasz Fornal, publikując zdjęcie, na którym pokazuje dwa kciuki do góry, a na jego twarzy widnieje promienny uśmiech. Pozostaje mieć nadzieję, że polski przyjmujący nie myli się i lada moment wróci do gry!