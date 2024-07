Tak wyleczą kontuzję Tomasza Fornala w meczu Polska - Egipt?! Mają wyciągnąć "magiczną miksturę"

IO Paryż 2024 1. dzień relacja na żywo: Siatkarze wygrali z Egiptem, ale okupili to kontuzją Fornala!

Polscy kibice z trwogą oglądali końcówkę meczu Polska – Egipt na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tomasz Fornal na początku trzeciego seta w walce o piłkę skręcił kostkę, co na powtórkach wyglądało fatalnie. Mimo wygranej 3:0 (25:21, 25:19, 25:13), kibice mieli poważne powody do niepokoju. Mimo to, coraz więcej wskazuje, że uraz nie będzie poważny, a sam Fornal, który jest jednym z liderów zespołu będzie mógł występować w kolejnych spotkaniach.

Wśród tych, którzy ze spokojem wypowiadali się o całej sytuacji był jeden z reprezentantów Polski, Aleksander Śliwka. - Zszedł z boiska o własnych siłach i to dobry prognostyk. Mamy dobrych fizjoterapeutów i na pewno będzie w tym turnieju gotowy do grania – powiedział tuż po zakończeniu spotkania w TVP Sport.

Także eksperci w studiu wypowiadali się z dużym spokojem. - Życzymy Tomkowi zdrowia, bo nie jest łatwo zaczynać turniej i złapać kontuzję. Chyba ta kontuzja nie jest aż tak poważna, jak można było przypuszczać. Zszedł z boiska o własnych siłach. Na pewno Tomek Pieczko i Jan Sokal, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie medyczne, są na tyle dobrymi fachowcami, że postawią go na nogi – przyznał Michał Kubiak.

Z humorem do całej sytuacji podszedł za to Krzysztof Ignaczak. - - Mam nadzieję, że tam się nic nie dzieje. Ma znakomitą opiekę. Jesteśmy we Francji. Kociołek Panoramixa będzie działał, wyciągną magiczną miksturę, wypełnią mu tę kostkę i będzie gotowy na kolejne mecze – powiedział z uśmiechem.

Kiedy kolejny mecz siatkarzy na IO Paryż 2024?

Polacy po pokonaniu Egiptu 3:0 będą musieli stawić czoła większemu wyzwaniu. Przed nami mecz z Brazylią. Spotkanie zostanie rozegrane w środę 31 lipca o 9:00.

