Dramat Tomasza Fornala! Opuścił parkiet z kontuzją, fatalne wieści z meczu Polska – Egipt

Fatalne wieści w sprawie Fornala. Okropna kontuzja

Polacy bardzo niepewnie prezentowali się w ostatnich meczach towarzyskich przed IO Paryż 2024. Najpierw przegrali z Japonią 2:3, a później wygrali w takim samym stosunku z USA, ale mieli oni w tym meczu wiele bardzo słabych momentów. W rywalizację na samych igrzyskach przystąpili na przyzwoitym poziomie wygrywając z Egiptem w dwóch pierwszych setach. I choć gra nie była perfekcyjna to najważniejsze, że zgadzał się wynik. Niestety, nie wszystko poszło po naszej myśli.

W trzecim secie przy jednej z akcji przy siatce jeden z Egipcjan wpadł w Tomasza Fornala, przez co ten wylądował na lewej nodze w taki sposób, że jego kostka zgięła się bardzo mocno do wewnątrz. Polski zawodnik od razu podniósł ją do góry, by jej nie obciążać i skacząc na zdrowej nodze opuścił parkiet, by zajęli się nim lekarze. Jak widać na zdjęciach i nagraniach, noga Fornala wygięła się bardzo nienaturalnie i nie wiadomo, czy nie będzie to koniec rywalizacji na IO Paryż 2024 dla zawodnika Jastrzębskiego Węgla.