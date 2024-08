Paryż 2024: Plan dnia piątek 9 sierpnia. Igrzyska Paryż 2024 terminarz i plan startów na piątek 9.08.2024

Paryż 2024: Plan dnia na piątek 9 sierpnia

Igrzyska Paryż 2024 już za dwa dni będą przeszłością. W piątek 9 sierpnia odbędą się kolejne finały, które wyłonią medalistów. Wielu już poznaliśmy, ale wciąż są konkurencje, w których wszystko przed nami. Między innymi w kajakarstwie, gdzie liczymy na reprezentantów Polski, a w czwartek odbyły się dopiero pierwsze finały. W piątek kolejne i wierzymy w to, że Polacy odegrają w nich główną rolę. Spora część lekkoatletów mogła już wrócić do domu, ale nie dotyczy to wszystkich. 9.08 poznamy m.in. najlepszą siedmioboistkę świata, o co wciąż walczy chociażby nasza Adrianna Sułek-Schubert. Poznamy także najlepszą piłkarską drużynę IO w wielkim finale Francja - Hiszpania. Kibice w Polsce mogą odetchnąć, że w meczu o 3. miejsce siatkarzy nie będą emocjonować się występem Biało-Czerwonych. Ci zagrają w sobotnim finale, a dzień wcześniej poznamy brązowych medalistów po meczu Włochy - USA.

Starty Polaków piątek 9.08. Paryż 2024: Kto z Polaków startuje 9 sierpnia na igrzyskach?

Terminarz IO w Paryżu 9.08.2024. Jakie finały dzisiaj?

BOKS

21.30, 71 kg mężczyzn

21.47, 50 kg kobiet

22.34, 92 kg mężczyzn

22.51, 66 kg kobiet

BREAKING

kobiety

21.14, o brązowy medal

21.23, finał

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

14.30, wielobój kobiet indywidualnie

HOKEJ NA TRAWIE

kobiety

14.00, o brązowy medal: Argentyna - Belgia

20.00, finał

KAJAKARSTWO

12.50, C-2 500 m kobiet

13.10, K-2 500 m kobiet

13.30, K-2 500 m mężczyzn

13.50, C-1 1000 m mężczyzn

KOLARSTWO TOROWE

18.09, madison kobiet

19.02, sprint mężczyzn

LEKKOATLETYKA

19.30, sztafeta 4x100 m kobiet

19.40, pchnięcie kulą kobiet

19.47, sztafeta 4x100 m mężczyzn

20.00, 400 m kobiet

20.10, trójskok mężczyzn

20.15, 800 m, siedmiobój

20.55, 10000 m kobiet

21.45, 400 m ppł mężczyzn

PIŁKA NOŻNA

kobiety

15.00, o brązowy medal: Hiszpania - Niemcy

mężczyźni

18.00, finał: Francja - Hiszpania

PŁYWANIE

7.30, 10 km na otwartym akwenie mężczyzn

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

15.00, 89 kg mężczyzn

19.30, 71 kg kobiet

SIATKÓWKA

mężczyźni

16.00, o brązowy medal: Włochy - USA

SIATKÓWKA PLAŻOWA

kobiety

21.00, o brązowy medal

22.30, finał

SKOKI DO WODY

15.00, trampolina 3 m kobiet

TAEKWONDO

20.19, 67 kg kobiet, o brązowy medal

20.35, 80 kg mężczyzn, o brązowy medal

21.23, 67 kg kobiet, finał

21.39, 80 kg mężczyzn, finał

TENIS STOŁOWY

10.00, drużyny mężczyzn, o brązowy medal: Francja - Japonia

15.00, drużyny mężczyzn, finał: Chiny - Szwecja

WSPINACZKA SPORTOWA

12.28, kombinacja mężczyzn, prowadzenie

ZAPASY

19.30, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, o brązowy medal

19.55, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, finał

20.05, 86 kg w st. wolnym mężczyzn, o brązowy medal

20.30, 86 kg w st. wolnym mężczyzn, finał

20.50, 57 kg w st. wolnym kobiet, o brązowy medal

21.15, 57 kg w st. wolnym kobiet, finał

ŻEGLARSTWO