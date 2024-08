i Autor: Cyfrasport Starty Polaków piątek 9.08. Paryż 2024: Kto z Polaków startuje 9 sierpnia na igrzyskach? 9.08.2024

Starty Polaków piątek 9.08. Paryż 2024: Kto z Polaków startuje 9 sierpnia na igrzyskach?

Paryż 2024: Starty Polaków w piątek 9 sierpnia zwiastują mnóstwo emocji! Głównym punktem dnia dla polskich kibiców z pewnością będzie finał biegu na 400 m kobiet z udziałem Natalii Kaczmarek, która jest wśród faworytek do medalu. To jednak dopiero wieczorem, a już od rana będzie komu kibicować, zwłaszcza na torze do kajakarstwa. Niewykluczone, że tam będziemy mieli nawet cztery szanse medalowe! Poniżej znajdziesz wszystkie starty Polaków w piątek 9.08 w Paryżu.

Starty Polaków w piątek 9.08 zapowiadają się pasjonująco! Kto z Polaków wystąpi 9 sierpnia w Paryżu? Poniżej znajdziesz pełną rozpiskę, choć większość kibiców pewnie już wie, że właśnie tego dnia odbędzie się długo wyczekiwany w Polsce finał biegu na 400 m kobiet. Natalia Kaczmarek bez problemów przeszła przez eliminacje i półfinały i potwierdziła, że jest jedną z głównych faworytek do medalu. O złoto będzie ciężko, bo triumfatorka zeszłorocznych mistrzostw świata - Marileidy Paulino z Dominikany - jest w świetnej formie i ponownie może być nie do pokonania. Presji faworytki nie wytrzymała jednak Jamajka Nickisha Pryce, która przepadła w półfinale i nie liczy się już w walce o medale. Wydaje się, że głównymi rywalkami Polki będą Salwa Eid Naser z Bahrajnu i Irlandka Rhasidat Adeleke. Na bieżni może się jednak wydarzyć wszystko i nie można skreślić pozostałych zawodniczek, choć wierzymy w to, że Kaczmarek po raz kolejny potwierdzi znakomitą formę i zapisze się w historii polskiego sportu. IO Paryż 2024 już są pierwszymi, na których Polka pobiegnie w indywidualnym finale na 400 m! Paryż 2024: Starty Polaków w piątek 9 sierpnia Bieg Kaczmarek po medal odbędzie się jednak wieczorem, a niewykluczone, że już kilka godzin wcześniej będziemy przeżywać medalowe emocje. W czwartek odbyły się pierwsze finały w kajakarstwie, które niestety nie zakończyły się po myśli Polski. Spore nadzieje pokładaliśmy w kobiecej czwórce K4 na 500 m, ale Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto zajęły czwarte miejsce ze stratą 0,24 s do brązowego medalu. To jednak jedna niewykorzystana medalowa szansa, a już w piątek możemy mieć aż cztery kolejne! Na ten dzień zaplanowano półfinały i finały w czterech konkurencjach, w których mamy aż pięć kajaków. Poniżej pełen harmonogram startów Polaków na IO w Paryżu w piątek 9.08: KAJAKARSTWO: 10:30, C-2 500 m kobiet, półfinały - Sylwia Szczerbińska, Dorota Borowska

10:50, K-2 500 m kobiet, półfinały - Martyna Klatt, Helena Wiśniewska; Karolina Naja, Anna Puławska

11:10, K-2 500 m mężczyzn, półfinały - Jakub Stepun, Przemysław Korsak

11:30, C-1 1000 m mężczyzn, półfinały - Wiktor Głazunow

12:40, C-2 500 m kobiet, finał B

13:00, K-2 500 m kobiet, finał B

13.20, K-2 500 m mężczyzn, finał B

13:40, C-1 1000 m mężczyzn, finał B

12:50, C-2 500 m kobiet, finał

13:10, K-2 500 m kobiet, finał

13:30, K-2 500 m mężczyzn, finał

13:50, C-1 1000 m mężczyzn, finał KOLARSTWO TOROWE: 14:00, sprint kobiet, kwalifikacje - Marlena Karwacka, Nikola Sibiak

14:48, sprint kobiet, 1. runda

15.38, sprint kobiet, repasaże

18:09, madison kobiet, finał - Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik

19:10, sprint kobiet, 2. runda

19:58, sprint kobiet, repasaże LEKKOATLETYKA: 10:05, skok w dal, siedmiobój - Adrianna Sułek-Schubert

10:40, sztafeta 4x400 m kobiet, eliminacje - Polska

11:05, sztafeta 4x400 m mężczyzn, eliminacje - Polska

11:23, rzut oszczepem, siedmiobój, gr. A - Adrianna Sułek-Schubert

12:05, 100 m ppł kobiet, półfinały - Pia Skrzyszowska

20:00, 400 m kobiet - Natalia Kaczmarek

20:15, 800 m, siedmiobój - Adrianna Sułek-Schubert PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY: 17:00, półfinał B mężczyźni, jazda konna - Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak

17:40, półfinał B mężczyźni, szermierka

18:10, półfinał B mężczyźni, pływanie

18:40, półfinał B mężczyźni, bieg ze strzelaniem PŁYWANIE: 7.30, 10 km na otwartym akwenie mężczyzn - Piotr Woźniak SKOKI DO WODY: 10.00, wieża 10 m mężczyzn, eliminacje - Robert Łukaszewicz ZAPASY: 11.30, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału - Robert Baran

12.50, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

18.35, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały