Polska chce zorganizować Igrzyska Olimpijskie! Donald Tusk podał konkretny termin, jasna deklaracja premiera

Donald Tusk: Polska chce zorganizować Igrzyska Olimpijskie

Donald Tusk pojawił się w piątek Karczewie w związku z projektem Orlików, ale podczas konferencji zapowiedział, że Polska postara się o Igrzyska Olimpijskie. Premier oświadczył, że formalnie zostaną podjęte starania o organizację IO. Dodał, że realna perspektywa, o której możemy mówić, biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje MKOL, to 2040 lub 2044 rok. "My de facto już od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce" - przyznał.

Tusk dodał, że nie ma lepszego miejsca niż Orlik, by ogłosić, że "Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich". "Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy traktowali to poważnie (...). Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to możemy mówić o roku 2040 lub 2044" - powiedział premier.

Jego deklaracja pojawiła się zaledwie 5 dni po oficjalnym zakończeniu Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. W trakcie ich trwania premier wielokrotnie zabierał głos po występach polskich sportowców. Szczególne gratulacje składał medalistom, a teraz rozgrzał serca wszystkich kibiców w Polsce. Przypomnijmy, że kolejne igrzyska odbędą się w 2028 r. w Los Angeles, a cztery lata później w Brisbane.