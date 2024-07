Trener piłkarskiej reprezentacji Argentyny Javier Mascherano poinformował dopiero po meczu z Marokiem o splądrowaniu szatni po jednym z wcześniejszych treningów. W wyniku kradzieży jeden z zawodników Thiago Almada miał stracić wartościowy zegarek i pierścionki. Na boisku początek turnieju też nie był udany dla podopiecznych Mascherano, bo przegrali oni z Marokiem 1:2.

Paryż 2024 Drabinka Z kim i kiedy gra Iga Świątek?

Kilka godzin później nieszczęście spotkało kolarzy z Antypodów. Kilku z nich po powrocie z treningu zastało bus z rozbitymi doszczętnie szybami i zdewastowany wewnątrz. Nieopodal znaleźli porozrzucane resztki sprzętu, które porzucili złodzieje. Były wśród nich kaski kolarzy, rękawiczki, okulary, a także pokaźnych rozmiarów walizka. Australijczycy wszystko to zarejestrowali na filmie, który opatrzyli humorystycznym komentarzem. Na pewno to jednak nie ułatwi im przygotowań do startu w igrzyskach. Oficjalne otwarcie igrzysk w Paryżu w piątek (26 lipca) o godzinie 19.30.

Andrzej Wrona przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu: Chłopaki, dziewczyny, spełnijcie marzenia!