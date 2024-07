Serce pęka po tym, co wydarzyło się na igrzyskach w Paryżu. Przeraźliwy krzyk i morze łez. Te sceny wywołują gęsią skórkę

Kiedy Uta Abe wybierała się do francuskiej stolicy na igrzyska olimpijskie, będąc mistrzynią z 2020 roku z Tokio z pewnością liczyła na to, że z Paryża uda jej się przywieźć kolejny krążek i odnieść sukces. Niestety, rzeczywistość nie okazała się łaskawa dla japońskiej zawodniczki. Mistrzyni olimpijska w judo niestety przegrała już w II rundzie z Diyorą Keldiyorovą z Uzbekistanu. To, co wydarzyło się chwilę później wywołuje ciarki na całym ciele. Japonka nie tylko zalała się łzami, ale dosłownie wpadła w histerię i nie mogła przeboleć porażki już na tym etapie rywalizacji.

W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiło się to, co widzowie telewizji mogli zobaczyć tuż po porażce Uby Abe. Japonka rzuciła się w ramiona swojego trenera, który miał przed sobą piekielnie trudne zadanie, jakim było uspokojenie zrozpaczonej zawodniczki.

Reigning Olympic champion, Uta Abe, was absolutely devastated after losing in the second round against Uzbekistan’s Diyora Keldiyorova 💔#Paris2024 #Olympics #Judo pic.twitter.com/k3LPNXqhtB— Eurosport (@eurosport) July 28, 2024

Widownia widząc, jak Uta Abe nie może poradzić sobie z emocjami i zanosi się płaczem oraz przeraźliwie krzyczy postanowiła nagrodzić ją gromkimi brawami za jej dokonania oraz walkę. To jednak nie pomagało Japonce, która upadła na kolanach i dalej wylewała łzy opierając się na ramieniu swojego trenera.

Zaledwie 24-letnia zawodniczka już może pochwalić się niezwykle bogatym CV, co z pewnością tylko spotęgowało uczucie smutku po porażce już w II rundzie igrzysk w Paryżu. Abe oprócz złota w kategorii do 52 kg wywalczyła w Tokio również srebro w rywalizacji drużynowej. Do tego ma ona w swojej kolekcji aż cztery mistrzostwa świata - z 2018 z Baku, z 2019 z Tokio, z 2022 z Taszkentu oraz 2023 z Doha