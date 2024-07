Skład reprezentacji Polski na IO Paryż 2024. Lista zawodników z Polski na igrzyska w Paryżu, kto startuje?

Szokujące wieści w sprawie polskiej kandydatki do olimpijskiego medalu. Co za wpadka, Paryż nie dla niej!

Do Paryża pojedzie nieco liczniejsza polska ekipa niż do Tokio, gdzie zaprezentowało się 211 biało-czerwonych. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn, po raz pierwszy od 2008 roku. Wśród powołanych przez Polski Komitet Olimpijski na igrzyska w stolicy Francji największe jest grono lekkoatletów, które liczy 65 osób. Po jednym przedstawicielu mają z kolei golf, łucznictwo, podnoszenie ciężarów i triathlon.

Drugą pod względem liczebności grupą będą siatkarki i siatkarze, a łącznie z duetem plażowiczów będzie to 26 osób. 22 osoby będą reprezentować Polskę w pływaniu, także na otwartym akwenie, i skokach do wody. 15 zawodniczek i zawodników wysyła do Paryża kolarstwo, a 14 - po wykreśleniu z listy podejrzanej o doping kanadyjkarki Doroty Borowskiej - kajakarstwo.

Skład reprezentacji Polski na igrzyska w Paryżu

BOKS

Aneta Rygielska

Julia Szeremeta

Elżbieta Wójcik

Mateusz Bereźnicki

Damian Durkacz

GOLF

Adrian Meronk

JEŹDZIECTWO

Małgorzata Korycka

Katarzyna Milczarek

Żaneta Skowrońska-Kozubik

Sandra Sysojeva

Adam Grzegorzewski

Robert Powała

Michał Tyszko

Paweł Warszawski

Maksymilian Wechta

Wiktoria Knap (rezerwowa)

Dawid Kubiak (rezerwowy)

Aleksandra Szulc (rezerwowa)

JUDO

Piotr Kuczera

Beata Pacut-Kłoczko

Adam Stodolski

Angelika Szymańska

KAJAKARSTWO

Adrianna Kąkol

Martyna Klatt

Karolina Naja

Anna Puławska

Dominika Putto

Sylwia Szczerbińska

Katarzyna Szperkiewicz

Helena Wiśniewska

Wiktor Głazunow

Przemysław Korsak

Jakub Stepun

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

Klaudia Zwolińska

Grzegorz Hedwig

Mateusz Polaczyk

KOLARSTWO GÓRSKIE

Paula Gorycka

Krzysztof Łukasik

KOLARSTWO SZOSOWE

Marta Lach

Katarzyna Niewiadoma

Agnieszka Skalniak-Sójka

Michał Kwiatkowski

KOLARSTWO TOROWE

Marlena Karwacka

Urszula Łoś

Daria Pikulik

Wiktoria Pikulik

Nikola Sibiak

Alan Banaszek

Mateusz Rudyk

Patrycja Lorkowska (rezerwowa)

Paulina Petri (rezerwowa)

KOSZYKÓWKA 3x3

Adrian Bogucki

Filip Matczak

Michał Sokołowski

Przemysław Zamojski

LEKKOATLETYKA

Maria Andrejczyk

Iga Baumgart-Witan

Olga Chojecka

Kristina Cimanouska

Aleksandra Formella

Nikola Horowska

Natalia Kaczmarek

Klaudia Kardasz

Klaudia Kazimierska

Alicja Konieczek

Aneta Konieczek

Malwina Kopron

Martyna Kotwiła

Kinga Królik

Anastazja Kuś

Aleksandra Lisowska

Weronika Lizakowska

Angelika Mach

Magdalena Niemczyk

Aleksandra Płocińska

Marika Popowicz-Drapała

Pia Skrzyszowska

Magdalena Stefanowicz

Adrianna Sułek-Schubert

Ewa Swoboda

Justyna Święty-Ersetic

Anna Wielgosz

Anita Włodarczyk

Alicja Wrona-Kutrzepa

Daria Zabawska

Katarzyna Zdziebło

Maria Żodzik

Maher Ben Hlima

Igor Bogaczyński

Mateusz Borkowski

Konrad Bukowiecki

Artur Brzozowski

Damian Czykier

Kajetan Duszyński

Paweł Fajdek

Patryk Grzegorzewicz

Michał Haratyk

Marcin Karolewski

Krzysztof Kiljan

Norbert Kobielski

Albert Komański

Marcin Krukowski

Piotr Lisek

Cyprian Mrzygłód

Wojciech Nowicki

Filip Rak

Robert Sobera

Daniel Sołtysiak

Jakub Szymański

Maksymilian Szwed

Oliwer Wdowik

Dawid Wegner

Maciej Wyderka

Karol Zalewski

Agnieszka Ellward (rezerwowa)

Kinga Gacka (rezerwowa)

Karolina Łozowska (rezerwowa)

Monika Romaszko (rezerwowa)

Mateusz Rzeźniczak (rezerwowy)

Dawid Tomala (rezerwowy)

ŁUCZNICTWO

Wioleta Myszor

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Natalia Dominiak

Anna Maliszewska

Łukasz Gutkowski

Kamil Kasperczak

PŁYWANIE

Laura Bernat

Zuzanna Famulok

Kornelia Fiedkiewicz

Julia Maik

Paulina Peda

Adela Piskorska

Dominika Sztandera

Katarzyna Wasick

Krzysztof Chmielewski

Michał Chmielewski

Mateusz Chowaniec

Dominik Dudys

Adrian Jaśkiewicz

Jan Kałusowski

Piotr Ludwiczak

Jakub Majerski

Ksawery Masiuk

Bartosz Piszczorowicz

Kamil Sieradzki

Kacper Stokowski

PŁYWANIE NA WODACH OTWARTYCH

Piotr Woźniak

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Weronika Zielińska

SIATKÓWKA

Kobiety

Klaudia Alagierska

Martyna Czyrniańska

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Korneluk

Martyna Łukasik

Natalia Mędrzyk

Malwina Smarzek

Maria Stenzel

Magdalena Stysiak

Aleksandra Szczygłowska

Katarzyna Wenerska

Joanna Wołosz

Olivia Różański (rezerwowa)

Mężczyźni

Mateusz Bieniek

Tomasz Fornal

Norbert Huber

Marcin Janusz

Łukasz Kaczmarek

Jakub Kochanowski

Bartosz Kurek

Wilfredo Leon

Grzegorz Łomacz

Kamil Semeniuk

Aleksander Śliwka

Paweł Zatorski

Bartłomiej Bołądź (rezerwowy)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Michał Bryl

Bartosz Łosiak

SKOKI DO WODY

Robert Łukaszewicz

STRZELECTWO

Klaudia Breś

Natalia Kochańska

Aleksandra Pietruk

Julia Piotrowska

Aneta Stankiewicz

Tomasz Bartnik

Maciej Kowalewicz

SZERMIERKA

Alicja Klasik

Renata Knapik-Miazga

Hanna Łyczbińska

Aleksandra Pietruk

Martyna Swatowska-Wenglarczyk

Julia Walczyk-Klimaszyk

Jan Jurkiewicz

Michał Siess

Adrian Wojtkowiak

Aleksandra Jarecka (rezerwowa)

Martyna Synoradzka (rezerwowa)

Andrzej Rządkowski (rezerwowy)

TENIS

Magdalena Fręch

Magda Linette

Alicja Rosolska

Iga Świątek

Hubert Hurkacz

Jan Zieliński

TENIS STOŁOWY

Natalia Bajor

Katarzyna Węgrzyn

Zuzanna Wielgos

Miłosz Redzimski

Anna Węgrzyn (rezerwowa)

TRIATHLON

Roksana Słupek

WIOŚLARSTWO

Martyna Radosz

Katarzyna Wełna

Fabian Barański

Mateusz Biskup

Dominik Czaja

Mirosław Ziętarski

Piotr Płomiński (rezerwowy)

WSPINACZKA SPORTOWA

Aleksandra Kałucka

Aleksandra Mirosław

ZAPASY

Wiktoria Chołuj

Anhelina Łysak

Robert Baran

Zbigniew Baranowski

Arkadiusz Kułynycz

ŻEGLARSTWO