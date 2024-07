Wiemy, kto poniesie polską flagę podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu! Jedno nazwisko mocno zaskakuje

Nikola Grbić nie wytrzymał i wypalił o tym wprost. Tak szkoleniowiec siatkarzy skomentował tę decyzję, ciężko to zrozumieć

Włodarczyk to legenda rzutu młotem, która w CV ma m.in. trzy złote medale igrzysk olimpijskich. Jej wybór zatem nie jest żadnym zaskoczeniem. W przeciwieństwie do Zamojskiego.

Na igrzyskach w Paryżu wystąpi 213 polskich sportowców

Były koszykarz reprezentacji Polski jakiś czas temu pożegnał się z tradycyjnym basketem, skupił się na odmianie 3x3 i to był strzał w dziesiątkę. Na koncie ma z kolegami z kadry brązowy medal mistrzostw świata w 2019 roku.

W poniedziałek poza nazwiskami chorążych poznaliśmy także cały skład reprezentacji Polski na zmagania w stolicy Francji. W Paryżu zobaczymy ostatecznie 213 naszych sportowców. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet - 113, niż mężczyzn - 100.

Do Paryża pojedzie nieco liczniejsza polska ekipa niż do Tokio, gdzie zaprezentowało się 211 biało-czerwonych. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn, po raz pierwszy od 2008 roku. W składzie znalazło się m.in. 65 lekkoatletów oraz 20 pływaków z Polski.

Najwięcej - 306 sportowców - startowało w 1980 roku w Moskwie. 288 osób pojechało do Monachium (1972), a 263 w 2008 roku do Pekinu. Osiem lat temu w Rio de Janeiro wystąpiło 235 reprezentantów Polski. Od 2000 roku, gdy olimpijska rywalizacja toczyła się w Sydney, a Polskę reprezentowało 193 sportowców, biało-czerwona kadra w każdej edycji liczy ponad 200 zawodników.