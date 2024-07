Pojawił się pilny komunikat w sprawie Wilfredo Leona. Chodzi o jego zdrowie. Co z igrzyskami w Paryżu?

Poruszająca podróż w trudną przeszłość Władysława Kozakiewicza. „Nazywali mnie zdrajcą. Do mojego mieszkania wprowadzili 8-osobową rodzinę” [WYWIAD]

Memoriał Huberta Wagnera niemal tradycyjnie był ostatnim etapem przygotowań przed wielką imprezą. Tym razem polscy siatkarze, ale nie tylko, mieli okazję przetestować swoją formę przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Biało-czerwoni zmierzyli się odpowiednio z Egiptem, Niemcami i Słowenią we wszystkich tych potkaniach triumfowała. Mimo zwycięstw sami zawodnicy i Nikola Grbić przyznawali, że nie wszystko jest tak, jak być powinno. Do poprawy pozostaje kilka elementów w grze. Ważnym pytaniem jest również to, jak przedstawia się sytuacja Wilfredo Leona.

Co ze zdrowiem Leona? Grbić odpowiada

Przyjmujący reprezentacji Polski przez długi czas zmagał się z kontuzjami. Wrócił na ostatnie spotkania Ligi Narodów i zaprezentował się świetnie, ale na Memoriale Huberta Wagnera Leon ponownie pauzował ze względu na problemy zdrowotne. Można było zadawać sobie pytania, jak bardzo poważny jest uraz siatkarza i czy jego absencja przełoży się na igrzyska. Grbić po niedzielnym meczu ze Słowenią wypowiedział się na ten temat.

- Ma niewielki problem mięśniowy, to nic poważnego, ale nie chciałem niczego ryzykować. Kiedy grasz mecz, nie możesz sobie powiedzieć: o, teraz nie będę naciskać, zacznę się oszczędzać. Będzie gotowy do gry. Jeśli nie na przyszły tydzień - choć myślę, że będzie - to z pewnością na Paryż - przekazał selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez portal Interia.pl