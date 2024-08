Wielka przemiana Julii Szeremety. Na jaw wyszły kompletnie nieznane szczegóły, przerwano milczenie!

Julia Szeremeta staje się wielką gwiazdą polskiego sportu! Pięściarka awansowała do olimpijskiego finału i zmierza po złoty medal w Paryżu. Jak powiedział jej trener - Tomasz Dylak, sportsmenka musiała przejść przez prawdziwą przemianę. Te słowa pokazują, jaką drogę pokonała Szeremeta, aby być w miejscu, w którym obecnie się znajduje!

Julia Szeremeta musiała przejść przez wielką drogę. Jej trener wszystko ujawnił

Jak powiedział Dylak, cytowany przez WP.SportoweFakty, pięściarka do spraw diety i bardziej sportowego podejścia podeszła profesjonalnie dopiero półtora roku temu.

- Jak wygląda jej dieta? Kiedyś okropnie, jadła to co chce. Teraz pilnuje wszystkiego, dieta oparta na warzywach, owocach, orzechach. Wszystko planujemy, jaki napój pije pierwszy, jaki drugi. Profesjonalnie od 1,5 roku, wcześniej tak nie było - powiedział Tomasz Dylak.

Trener wspominał też o przełomowym momencie ich współpracy.

- Nie było może takiego. Ale pamiętam mistrzostwa Europy U-22 w Chorwacji. Tam po przegranej walce powiedziałem jej, że to jej ostatnia szansa i jeśli nie weźmie się do pracy, to nie będę jej dalej powoływał i z nią pracował. Usłyszała, że jeśli się nie zmieni, to ta współpraca nie ma sensu. (...) Pamiętam, że była okropnie zła i smutna, długo dochodziła do siebie. Ale to był proces, z dnia na dzień nie zaczęła ciężko pracować. Im bliżej było igrzysk, tym było profesjonalnej. Ostatnio chodziłem za nią jak cień, ale naprawdę się pilnowała - mówił szkoleniowiec pięściarki, która już w sobotę zawalczy o olimpijskie złoto.