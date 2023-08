Harry Kane z golem w debiucie? Bayern inauguruje rozgrywki ligi niemieckiej

Kursy TOTALbet: Werder Brema – Bayern Monachium

Trzeba przyznać, że jak na razie w Monachium jesteśmy świadkami niezwykle gorącego okienka transferowego. Zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcano sadze z przenosinami do Bayernu Harry’ego Kane’a z Tottenhamu… I nic dziwnego. 30-letni snajper to prawdziwa maszynka do strzelania goli, o czym najlepiej świadczy fakt, że opuścił on Premier League będąc drugim najlepszym strzelcem w historii tych rozgrywek (jedynie za plecami Alana Shearera). Wychowanek Kogutów najwyraźniej miał już dość gry w klubie nie walczącym o trofea i z tego względu postanowił przenieść się do Monachium. Negocjacje pomiędzy oboma klubami trwały bardzo długo, ale finalnie udało się osiągnąć porozumienie i kapitan reprezentacji Anglii za ok. 100 mln euro został sprzedany do stolicy Bawarii. Debiut w barwach nowego zespołu był jednak dla niego wybitnie nieudany. Kane już niespełna dobę po transferze stanął przed szansą zdobycia swojego pierwszego trofeum w karierze, Bayern w Superpucharze Niemiec mierzył się bowiem z RB Lipsk. Nieoczekiwanie to goście zwyciężyli jednak na Allianz Arena aż 3:0, a show Anglikowi skradł zdobywca hat-tricka – Dani Olmo. Były zawodnik Tottenhamu na murawie pojawił się na ostatnie pół godziny i zaliczył dość bezbarwny występ. Już w najbliższy piątek 30-latek będzie miał natomiast okazję na przywitanie się z Bundesligą. Jego Bayern w piątkowy wieczór zainauguruje rozgrywki wyjazdowym meczem z Werderem Brema, a wg TOTALbet Kane jest głównym faworytem do zdobycia bramki w tym meczu. Kurs na takie zdarzenie legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.44.

i Autor: TOTALbet

Saga związana z pozyskaniem kapitana reprezentacji Anglii naturalnie przysłoniła pozostałe ruchy transferowe w Bundeslidze, ale prawda jest taka, że w dyrektorzy sportowi Bayernu zdecydowanie nie próżnują w to lato. Oprócz Kane’a klub został także wzmocniony środkowym defensorem SSC Napoli – Kimem Min-Jae (50 mln euro) oraz dwoma świetnymi zawodnikami sprowadzonymi na zasadzie wolnego transferu – Konradem Laimerem (RB Lipsk), a także Raphaelem Guerreiro (Borussia Dortmund). Kadra mistrzów Niemiec wydaje się być obecnie bardzo mocna, choć w ostatnich tygodniach nie obyło się także bez odejść. Klub opuścili m.in. Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain, 45 mln euro), Sadio Mane (Al-Nassr, 30 mln euro), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, 19 mln euro) czy Yann Sommer (Inter Mediolan, 6 mln euro). Paradoksalnie to właśnie odejście szwajcarskiego golkipera stanowi dla Bawarczyków największy problem, wciąż nie znaleziono bowiem dla niego zastępstwa w roli bramkarza nr 2. Wydaje się jednak, że w obliczu piątkowego meczu 1. kolejki nowego sezonu Bundesligi nie powinno to mieć większego znaczenia. Bayern jest murowanym faworytem do zgarnięcia trzech punktów i – zdaniem TOTALbet – powinien bez problemu podołać temu zadaniu. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości z Bawarii płaci 1.28 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Werderu wynosi natomiast aż 9.00 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Werder – 9.00 remis – 7.00 Bayern – 1.28

Podwójna szansa:

1X – 3.32 12 – 1.12 X2 – 1.08

Werder strzeli gola:

tak – 1.49 nie – 2.51

Bayern strzeli gola:

tak – 1.03 nie – 10.00

Strzelec gola:

Harry Kane (Bayern) – 1.44

Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern) – 1.81

Mathys Tel (Bayern) – 2.20

Serge Gnabry (Bayern) – 2.23

Leroy Sane (Bayern) – 2.51

Jamal Musiala (Bayern) – 2.52

Podane kursy mogą ulec zmianie.

