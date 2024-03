Państwo Islamskie grozi zamachem na Bayern – Borussia?! Wielki strach przed hitowym meczem! Jest reakcja policji

Po ostatnich zamachach pod Moskwą, do których przyznało się Państwo Islamskie, pojawiało się wiele głosów dotyczących obaw o potencjalnych atakach m.in. w Niemczech, gdzie niedługo odbędzie się Euro 2024. Minister spraw wewnętrznych naszych zachodnich sąsiadów rozważa wprowadzenia surowszych kontroli na granicach, by uniknąć potencjalnego zagrożenia w trakcie turnieju.

- Wprowadzimy tymczasowe kontrole na każdej granicy w Niemczech na czas mistrzostw, by zapobiec potencjalnym aktom przemocy od osób wjeżdżających do naszego kraju. To konieczne w celu dostarczenia największej możliwej ochrony dla tego kluczowego międzynarodowego wydarzenia – mówiła minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w Rheinische Post we wtorek.

Niestety, w niemieckich mediach zapanowało poważne poruszenie po tym, jak w kanałach propagandowych Państwa Islamskiego pojawiły się niepokojące grafiki. Przedstawiają one kibiców zgromadzonych przed Allianz Arena. Wymierzony w nich jest laserowy celownik.

Na grafice pojawiły się także m.in. nawiązania do ISIS, ikona przedstawiająca osobę upadającą od wybuchu i napis „Najlepszy klasyk”.

Bayern – Borussia: Jest reakcja policji na niepokojące grafiki

W rozmowie z „T-online”, Bayern Monachium poinformował, że jest w ścisłej współpracy i w kontakcie z policją.

Głos zabrały same służby. Monachijska policja przekazała na Twitterze, że jest świadoma opublikowanych grafik, ale nie ma żadnej wiedzy dotyczącego potencjalnego zagrożenia, które mogłoby towarzyszyć meczowi Bayern – Borussia, który odbędzie się w sobotę 30 marca o 18:30.

- Informacje są nam znane i są intensywnie badane. W obecnej sytuacji nie mamy żadnej konkretnej wiedzy na temat jakiegokolwiek ryzyka. Policja będzie obecna na meczu w zwiększonym składzie – przekazano na Twitterze.

