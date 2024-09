Tragiczna śmierć młodego trenera z Bundesligi! Jego klub przekazał dramatyczne szczegóły, wielka strata

Eintracht Frankfurt w ostatnich latach radził sobie całkiem udanie. Utrzymywał się raczej w połowie tabeli lub bliżej jej czołówki. W poprzednim sezonie zajął 6. miejsce w Bundeslidze i awansował do Ligi Europy. Najwyższym miejscem w lidze w ostatnich 10 sezonach było 5. miejsce w rozgrywkach 2020/21, ale klub święcił też inne triumfy – w sezonie 2017/18 wygrał Puchar Niemiec, a w 2021/22 wygrał nawet Ligę Europy! Niestety, najnowsze informacje z Eintrachtu są zgoła odmienne. Jak poinformował klub jeden z trenerów tam zatrudnionych, Helge Rasche, zginął w czwartek, 5 września, w wypadku samochodowym. W kwietniu skończył 33 lata.

Eintracht Frankfurt w żałobie. Nie żyje jeden z trenerów klubu

Póki co niewiele wiadomo o tym, co się dokładnie stało, a sprawą zajmują się służby. Do wypadku doszło w Rodgau, niedaleko Frankfurtu nad Menem – Według policji 33-latek z nieznanych przyczyn zjechał samochodem z jezdni i uderzył w drzewo. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń na miejscu wypadku, w samochodzie nie było innych pasażerów – czytamy na portalu hessenschau.de. Helge Rasche od początku kariery pracował jako trener drużyn młodzieżowych – w 2016 roku jako asystent trenera w młodzieżówce Hallescher, a od stycznia 2017 do czerwca 2020 jako pierwszy trener tej drużyny. Następnie trafił do Eintrachtu, gdzie trenował drużynę młodzieży (2020-2022), później U-17 (2022-2023) a następnie U-19 (od kwietnia 2023 roku). W tym sezonie poprowadził swój zespół w 6 meczach, wygrał z nich 4 i zanotował po jednym remisie oraz porażce. – Eintracht Frankfurt opłakuje głównego trenera U19 Helge Rasche, 33-latek zginął wczoraj w wypadku samochodowym. Nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi – napisano na profilu klubu na X.