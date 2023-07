35-letni Kamil Grosicki pokazał, jak wyglądają jego nogi. Można wpaść w kompleksy, niesamowity widok

Kamil Grosicki latem zdecydowanie nie próżnuje. Okres przygotowawczy to dla wielu profesjonalnych piłkarzy znienawidzony czas. Zamiast ganiać za piłką, poświęcają się ciężkim ćwiczeniom fizycznym. Tymczasem Grosicki, po latach na najwyższym poziomie, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to, co wypracuje się latem, procentuje przez cały sezon. "Grosik" przykłada się do każdego ćwiczenia i ma to przełożenie nie tylko na jego boiskowe poczynania, lecz także wygląd zewnętrzny. Mimo 35 lat na karku wciąż wygląda jak młodzieniaszek, a zdjęcie jego nóg może przyprawić o zawrót głowy nawet tych, którzy regularnie pocą się na siłowniach w całym kraju.

Zdjęcie potężnych nóg Kamila Grosickiego

Kamil Grosicki dba o to, by mieć jak najlepszy kontakt ze swoimi fanami. Na jego instagramowym profilu dość często pojawiają się zdjęcia z prywatnego i zawodowego życia. Tym razem postanowił pokazać obrazki z ostatniego zgrupowania Pogoni Szczecin. Skrzydłowy wraz z kolegami trenował w Wielkopolsce. "Zgrupowanie w Opalenicy zakończone" - napisał "Grosik" na portalu społecznościowym, dodając do tego emotikonę bicepsu. Patrząc na fotkę jego wyrzeźbionych nóg, można być pewnym, że siły w najbliższych miesiącach mu nie zabraknie!

Tak wyglądają treningi Grosickiego

Nie doszedł jednak do takiego wyglądu bez ogromu pracy. Kamil Grosicki na zdjęciu przypięty jest specjalnymi taśmami, które dodatkowo stawiają opór. Przez to jego ciało musi pracować jeszcze mocniej, a łydki i uda naprężać się do granic wytrzymałości. Grosicki pokazuje więc, że wiek to tylko stan umysłu i świetnie wyglądać można zarówno jako 20-, jak i 35-latek.