Adrian Siemieniec o hicie kolejki z Legią. Trener Jagiellonii nie ma wątpliwości, tak mówi o liderze ligi

Popis Legii z Pogonią jest imponujący

- Zdajemy sobie sprawę, z tego że czeka nas trudne wyzwanie - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez PAP. - Legia jest w dobrej dyspozycji, co udowadnia zarówno w lidze jak i w Lidze Konferencji. Warszawianie udowadniają to nie tylko pod kątem jakości gry, ale też mentalnym. To, co Legia zrobiła w meczu z Pogonią z pewnością jest imponujące i pokazuje siłę tej drużyny. Jednak także jesteśmy silni i chcemy to potwierdzić. Nikt nam nie broni marzyć i walczyć o swoje. Chcemy zrobić wszystko, żeby przed własną publicznością zagrać dobry mecz oraz kolejny raz pokazać naszą tożsamość - podkreślił.

Erik Exposito zaskoczy obronę Warty? Dawid Szulczek o asie rywali i planie na Śląska

Legia zawsze chce dominować

Szkoleniowiec Jagiellonii docenia lidera ekstraklasy. - Legia to drużyna, która chce dominować na boisku poprzez pressing i posiadanie piłki - wyznał. - Dla nich nie ma znaczenia gdzie gra, Legia zawsze chce dominować. Musimy być gotowi na taki scenariusz i odważnie to przyjąć. Chcemy podejść do tego meczu w taki sposób, żeby pokazać, że my też potrafimy to zrobić. To jest pozytywna motywacja. Chcemy pokazać, że z Legią w takiej formie Jagiellonia jest w stanie dobrze sobie radzić i powalczyć o korzystny wynik - zapowiedział trener Siemieniec.

Aleksandar Vuković o wygranej z Widzewem. Trener Piasta zwrócił uwagę na te aspekty

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny