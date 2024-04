Adrian Siemieniec o sile rażenia Legii, wyzwaniu w hicie kolejki. Trener Jagiellonii mówi o celu lidera ekstraklasy, sprawdzi się?

Marek Papszun powróci do Rakowa? Sensacyjne doniesienia, media podają pilną wiadomość!

Legia musi wygrać

Jagiellonia zdaje sobie ze swoich atutów, które zamierza potwierdzić w starciu z Legią. - To ważny mecz dla Legii, która musi to wygrać - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Chcemy wygrać, chcemy powalczyć o nasze marzenia. Ten mecz nas elektryzuje. Wiemy jak ważne jest to spotkanie dla całego Białegostoku. Jedziemy po trzy punkty - zadeklarował.

Duże wyzwanie przed liderem

Szkoleniowiec docenia Legię i jej walory. Jednak nie oznacza to, że jego podopieczni wystraszą się stołecznej drużyny. - Zdajemy sobie sprawę ze skali trudności, ale nie boimy się Legii - zaznaczył trener Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Zdajemy sobie sprawę z jej siły rażenia. Legia to silna drużyna. Dlatego to będzie duże wyzwanie, ale jesteśmy na nie gotowi. Patrzymy na nasze mocne strony, które chcemy uwydatnić i wykorzystać - wyznał opiekun lidera ekstraklasy.

