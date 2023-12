Aleksandar Vuković o podejściu i motywacji do rywala. Carina Gubin sprawi sensację w Pucharze Polski?

Nie ma mowy o lekceważeniu

Szkoleniowiec starał się motywować i uczulał zawodników, że walka w Pucharze Polski z rywalem z niższej ligi, to nie będzie spacerek. W poprzedniej rundzie rywalem Piasta była Wieczysta Kraków, którą rozbili 4:0. - Powiedziałem zawodnikom, żeby nie liczyli na to, że jeśli zagramy na sto procent, to będzie łatwo - wyznał Aleksandar Vuković podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Graliśmy już z trzecioligowcem w tej edycji. Wynik był dla nas korzystny, ale zwycięstwo nie przyszło łatwo. Wymagało wysiłku, koncentracji, zaangażowania. Musimy to pokazać. O jakimkolwiek lekceważeniu przeciwnika nie może być mowy – dodał szkoleniowiec.

Wierzy w to, że boisko będzie w dobrym stanie

Carina Gubin występuje w trzeciej lidze. W grupie 3 zajęła 16. miejsce. - Przeciwnicy skończyli rundę nie tak dawno, więc mogli w spokoju się przygotować do meczu z nami - zauważył Vuković. - Gospodarze robią wszystko, aby odpowiednio przygotować murawę, która nie jest podgrzewana. Wierzę w to, że boisko nie będzie może doskonałe, ale przyzwoite - przyznał trener Piasta.

