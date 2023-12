i Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Będzie z nich pożytek w kadrze?

To trio zachwyca w Turcji! Polskie strzelby wystrzeliły aż miło. Co na to selekcjoner reprezentacji Polski?

To dla tego trio pierwsze miesiące w Turcji, ale już zaznaczają swoją obecność. Najwięcej zachwytów i pochwał zbiera Sebastian Szymański (24 l.), który z Fenerbahce Stambuł przewodzi w lidze. Kroku próbuje mu dotrzymać Adam Buksa (27 l.) z Antalyasporu, a ostatnio rozkręcił się także Krzysztof Piątek (28 l.) w barwach Istanbul BB. Co na to Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski?