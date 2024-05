Arka – Motor KIEDY finał baraży? Kto jako ostatni awansuje do Ekstraklasy?

Arka Gdynia w ostatnim momencie straciła bezpośredni awans do Ekstraklasy, przegrywając w ostatniej kolejce sezonu z GKS Katowice (0:1). Ta porażka zepchnęła ją na 3. miejsce i zmusiła do walki o awans poprzez baraże. Piłkarze Arki szybko się jednak podnieśli i już cztery dni po bolesnej klęsce wykonali pierwszy z koniecznych dwóch kroków. W czwartek pokonali u siebie szóstą Odrę Opole (4:2) i awansowali do finału baraży. W decydującym o awansie meczu zmierzą się z czwartym Motorem Lublin, który tego samego dnia wcześniej okazał się lepszy od piątego Górnika Łęczna. Lublinianie awans zapewnili sobie dopiero w rzutach karnych, a przez 120 minut nie padł żaden gol. W serii „jedenastek” byli jednak skuteczniejsi i to oni zagrają z Arką w Gdyni.

Mecz Arka Gdynia – Motor Lublin w finale baraży o awans do Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę, 2 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. Relacja na żywo z tego meczu na sport.se.pl! Zapraszamy!