Artur Jędrzejczyk zapisał się w historii Legii. Jubileuszowy występ legendy stołecznego klubu

Do Legii Jędrzejczyk trafił w 2006 roku. Przez lata zapracował na status legendy. Może pochwalić się nie byle jakimi osiągnięciami na Łazienkowskiej. Sześć razy był mistrzem Polski, pięć razy zdobył Puchar Polski. W spotkaniu z Rakowem przyczynił się do wygranej 3:1. W ten sposób warszawski zespół zmniejszył dystans do lidera, który teraz wynosi sześć punktów. Był to szczególny mecz dla "Jędzy". Zagrał bowiem po raz 250. w ekstraklasie w barwach Legii. Z tej okazji otrzymał pamiątkową koszulkę. Ogólny bilans piłkarza w zespole to 338 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Jak podaje oficjalna strona klubu zapewnia mu to 10. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Co ciekawe, do niego należy klubowy rekord żółtych kartek. Jako gracz Legii został ukarany przez 108 razy.

Przed meczem z Rakowem uhonorowany został także Tomas Pekhart, który strzelił 100 goli w europejskich ligach. Ten jubileuszowy padł w starciu ze Stalą Mielec. Czech trafił także z Rakowem. To był jego gol numer 40 w polskiej lidze.

