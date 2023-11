Bartosz Slisz idzie na rekord w Legii. Trener Kosta Runjaić o jego roli w ekipie wicemistrza Polski

Przed rokiem rozegrał 51 meczów w sezonie

W Legii występuję już 3,5 5 roku. W kolekcji ma dwa mistrzostwa, Puchar Polski i Superpuchar. W tej rundzie w dorobku ma już 25 spotkań, z czego 23 zaczynał w pierwszym składzie. 13 to występy w ekstraklasy, 10 w Lidze Konferencji i dwa w Pucharze i Superpucharze Polski. Do tego jeszcze trzeba zaliczyć dwa spotkania w reprezentacji Polski. Pod tym względem to mogą być dla pomocnika warszawskiego klubu rekordowa edycji. W poprzednich latach statystyka wyglądała następująco. W sezonie 2020/21 rozegrał 35 meczów we wszystkich rozgrywkach. W sezonie 2021/22 - 51 meczów, a w poprzednich rozgrywkach było to 39 spotkań. Czy w tej edycji poprawi osiągnięcie sprzed roku?

Trener Runjaić oszczędza kluczowych zawodników

Dlatego szkoleniowiec dbając o zdrowie zawodnika, który występuje non stop zdecydował, że mecz ze Zrinjskim Mostar pośle go na boisko po przerwie. - Bartosz Slisz występował w praktycznie wszystkich spotkaniach - tłumaczył trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Czasami musimy oszczędzać siły naszych kluczowych zawodników, a z drugiej strony dawać szansę tym, którzy na nią zasługują. Bartosz Slisz nie był zadowolony, że musiał usiąść na ławce, ale to piłkarz bardzo ambitny. Mogę zapewnić, że pojawi się na boisku w rywalizacji z Lechem - zaznaczył.

