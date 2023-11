Kosta Runjaić obrazowo o występie w Lidze Konferencji. To jest ważne dla trenera Legii przed hitem z Lechem

Tomas Pekhart na to zwrócił uwagę. To było kluczowe dla Legii w Lidze Konferencji

Dobry koń skacze tak wysoko...

To dla Legii trzecia wygrana w Lidze Konferencji, a druga w starciu ze Zrinjskim Mostar. Wicemistrz Polski jest liderem grupy. Taki sam dorobek, dziewięciu puntków, ma także Aston Villa. Do awansu wystarczy zdobycie jednego punktu w dwóch spotkaniach: z Alkmaar i właśnie z Aston Villą na zakończenie zmagań grupowych. - Widać było dużą pewność w naszych szeregach - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Szybko strzelone gole ustawiły mecz. W drugiej połowie kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Szkoda tylko, że nie zdobyliśmy trzeciej bramki. Jest takie powiedzenie: dobry koń skacze tak wysoko, jak potrzebuje. Cieszy mnie także zachowane czyste konto - dodał.

Wszyscy znają stawkę z Lechem

Teraz przed Legią hit kolejki z Lechem Poznań na Łazienkowskiej. To ważne spotkanie dla warszawskiego klubu w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Legia nie może sobie pozwolić na stratę punktów, bo czołówka trochę jej ostatnio uciekła. - Lech to dobra drużyna, która ma inny kalendarz od nas - stwierdził trener Runjaić. - Będzie zależało nam na tym, aby triumfować na własnym boisku. Jestem przekonany, że to będzie otwarte i wyczerpujące spotkanie. Wszyscy znają stawkę i presję, jaką za sobą niesie. Presja to jednak nasz przywilej. Musimy być na nią gotowi. Takie mecze pokazują, kto jest kim - przyznał szkoleniowiec warszawskiego klubu.

