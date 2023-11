Rafał Augustyniak po wygranej w Lidze Konferencji. Gwiazdor Legii mówi o pozytywnym kopniaku i słowach trenera

Ma dystans do swej roboty ten ligowy trener! Sytuacja jego drużyny w tabeli średnia, a on z premedytacją wbija szpilki... sam sobie

140 prób ze stałych fragmentów

Wygraną gospodarze zapewnili sobie w pierwszej połowie. Najpierw gola strzelił Rafał Augustyniak, który wykorzystał sytuację po rzucie rożnym. Następnie rywali dobił Josue. Kapitan wykorzystał rzut karny. Dla Legii to trzecia z rzędu wygrana i trzecie spotkanie, w którym nie straciła gola. - Po raz trzeci udało się zagrać na zero - powiedział Rafał Augustyniak, cytowany przez klubowe media. - To była nasza bolączka. Zwycięstwo na pewno pozytywnie wpływa na nasze morale. Dużo lepiej się gra, gdy strzeli się gola. To daje pozytywnego kopniaka. W końcu strzeliliśmy gola po stałym fragmencie gry. Mam nadzieję, że teraz będziemy strzelać częściej niż raz na 140 prób - podkreślił.

Krzysztof Piątek przebudził się w Turcji na dobre? „Zawsze był głodny i pazerny na gole” [ROZMOWA SE]

Bura trenera podziała mobilizująco

Wcześniej Legia miała koszmarną serię czterech porażek z rzędu w lidze, co sprawiło, że rywale odskoczyli jej w ekstraklasie. Szkoleniowiec wytknął błędy drużynie. - Dostaliśmy troszkę burę od trenera za poprzednie mecze - przyznał Augustyniak. - Można stracić bramki, ale nie tak łatwo, jak to było z naszym udziałem. Mieliśmy odprawę, która trwała 1,5 godziny. Zostało nam pokazane wszystko to, co robiliśmy źle. Jak widać podziałało - dodał obrońca warszawskiego klubu.

Kamil Grosicki włączył TURBO! Kapitan Pogoni idzie na rekord, statystyki mówią wszystko

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia zostanie mistrzem Polski w koszykówce? Tak, ma ogromny potencjał Nie, półfinał to szczyt jej możliwości Śląsk jest najmocniejszy