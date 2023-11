i Autor: Cyfrasport Tomas Pekhart

Legia krok od awansu

Tomas Pekhart na to zwrócił uwagę. To było kluczowe dla Legii w Lidze Konferencji

Legia nie zwalnia tempa w Lidze Konferencji. Wygrała 2:0 ze Zrinjskim Mostar w 4. kolejce i znacznie przybliżyła się do wywalczenia przepustki do kolejnej fazy tych rozgrywek. Stołeczny klub może pochwalić się dziewięcioma punktami i pozycją lidera. Tomas Pekhart na to zwrócił uwagę. To było kluczowe dla Legii w Lidze Konferencji.