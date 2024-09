Co z tą Legią, w końcu się obudzi? Goncalo Feio o postawie, nadziejach i występie z Górnikiem

Lech gra z Koroną o szóste z rzędu zwycięstwo ligowe i podtrzymanie serii meczów bez straty gola. To on zamroził bramkę „Kolejorza”.

Legia przegrała dwa poprzednie mecze w lidze, w których nie zdobyła bramki. Dlatego trener Goncalo Feio zmienił ustawienie. Szukał sposobu jak odmienić grę zespołu. Zaskoczeniem był brak w składzie na to spotkanie dwóch napastników. Okazało się, że Marc Gual jest kontuzjowany, a Jean-Pierre Nsame rozczarował szkoleniowca, bo nie przebiega tylu kilometrów, ile wymaga Portugalczyk. Tymczasem w końcówce meczu z zabrzanami do ataku przesunięty został... Paweł Wszołek.

Klasyk z Górnikiem zaczał się od błędu. Pomocnik Luquinhas zagrał piłkę ręką i arbiter wskazał na rzut karny, który wykorzystał Kamil Lukoszek. Legia zdołała odpowiedzieć jeszcze w pierwszej połowie, a zrobił to wspomniany wcześniej Pankov. - Zamieniłbym wszystkie gole na zwycięstwo w tym meczu - wyznał Serb.

Wprawdzie po przerwie stołeczny zespół próbowała przechylić szalę na swoją korzyść, ale bez powodzenia. - To było najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu w tym sezonie - ocenił trener Feio, cytowany przez klubowe media. - W pierwszej była dominacja, pressing i sytuacja, a tych ostatnich zabrakło w drugiej połowie. Po raz kolejny w prosty sposób tracimy bramkę. Widziałem drużynę, która bardzo chciała wygrać mecz - dodał.

Czy Legia zdoła się w końcu obudzić pod okiem trenera Feio? Bo dystans do czołówki ligi zaczyna się powiększać. - Byłem w takiej Legii, gdy w danym momencie mieliśmy stratę dwunastu punktów do lidera - przypomniał Portugalczyk, cytowany przez klubowe media. - Sezon skończył się mistrzostwem i Pucharem Polski. Teraz trudno jest w to uwierzyć, ale we wrześniu nie da się zdobyć tytułu - tłumaczył.

Dla Legii to już trzeci z rzędu mecz bez zwycięstwa w lidze. Piłkarzy żegnały gwiazdy i m.in. okrzyki w stylu: "co wy robicie, tak o mistrza walczycie? oraz "gdzie są wyniki, hej k.., gdzie są wyniki?!" Plusy? Na pewno obiecująco wypadł Maximilian Oyedele, który był najlepszym graczem stołecznej ekipy. Warszawski zespół może mieć z niego dużo radości.

