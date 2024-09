Przed Piastem mecz z mistrzem Polski, a Aleksandar Vuković zirytowany. „Nie wolno doprowadzać do czegoś takiego”

Lech gra z Koroną o szóste z rzędu zwycięstwo ligowe i podtrzymanie serii meczów bez straty gola. To on zamroził bramkę „Kolejorza”.

- To był mecz dużych i niechcianych emocji! - mówi „Vuko”, komentując środowe spotkanie Piasta w Pucharze Polski. Na Suchych Stawach goście prowadzili już 2:0, ale pozwolili drugoligowemu Hutnikowi doprowadzić do dogrywki, fundując sobie dodatkowe 30 minut biegania. W tejże dogrywce zaś też wypuścili z rąk prowadzenie 3:2 i kwestię awansu rozstrzygnęli dopiero lepiej egzekwowanymi rzutami karnymi.

Przed Piastem mecz z mistrzem Polski, a Aleksandar Vuković zirytowany

- Mieliśmy rozmowy na ten temat – Vuković nie kryje, że długo analizował z drużyną błędy popełnione w Krakowie. - Prowadziliśmy, kontrolowaliśmy grę i nagle nie wszystko zależało od nas. Nie wolno doprowadzać do czegoś takiego! - przypomina. I przyznaje, że miał pretensje do zawodników o pozwolenie rywalom na „powrót do gry”. - To duża nauczka dla moich zawodników, że koncentracja i skupienie musi być do końca – ocenia Vuko.

Gliwiczanie mają teraz okazję do rehabilitacji w oczach swojego trenera: potyczkę z mistrzem Polski. Opiekun Piasta – mimo porażek białostoczan w Katowicach (1:3) i Poznaniu (0:5) – wysoko ceni tego rywala. - Drużyna Jagiellonii zasługuje na „uchylenie czapki” za to, czego dokonuje od początku poprzedniego sezonu. Jej formę oceniam bardzo wysoko – zaznacza Aleksandar Vuković.

Aleksandar Vuković stawia przed Piastem konkretne zadanie

- Ma 18 punktów, jest w czubie tabeli i ma pełne prawo myśleć o obronie tytułu mistrzowskiego. A wszystko przy natłoku spotkań w europejskich pucharach. To jest wyczyn, mało kto może się tym pochwalić – przypomina. Ale nadziei na dobry wynik swej drużyny nie traci. - My też jesteśmy solidną drużyną, która potrafi - co pokazała niejednokrotnie - grać z każdym. To będzie spotkanie z wymagającym rywalem, ale musimy podołać zadaniu – zapewnia „Vuko”.

Początek meczu 10. kolejki ekstraklasy między Piastem a Jagiellonią w niedzielę o 17.30 w Gliwicach. Transmisja w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4K Ultra HD i TVP Sport.