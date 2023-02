Co zrobił Filip Mladenović?! Legenda Legii Warszawa o błędzie gwiazdy wicelidera ekstraklasy

Jacek Zieliński wprost o postawie Cracovii w stolicy. "To był rollercoaster, pojawiło się światełko w tunelu"

Kosztowne zagranie Serba

Filip Mladenović należy do liderów warszawskiej drużyny. Jednak spotkania z Cracovią nie będzie miło wspominał. Wszystko przez katastrofalny błąd na początku spotkania. Serb zagrał do Artura Jędrzejczyka, ale podanie nie trafiło pod nogi obrońcy, lecz z takiego prezentu skorzystał Michał Rakoczy. Młodzieżowiec Cracovii pobiegł w kierunku bramki Legii i po chwili strzelił gola. Wicelider przegrywał w tym momencie 0:1. Tak to zagranie doświadczonego piłkarza ocenił Cezary Kucharski na Twitterze.

Taki błąd nie powinien się zdarzyć!

Trudno nie zgodzić się z jego opinią. - Wiadomo, że każdemu zdarzają się błędy na boisku, ale błąd - tak doświadczonemu zawodnikowi, który nie używa w zasadzie prawej nogi, w sytuacji gdy nie powinno się ryzykować, podejmuje bardzo ryzykowną decyzję słabszą swoją nogą - nie powinien się zdarzyć! - napisał Cezary Kucharski w mediach społecznościowych.

