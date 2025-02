musiał to skomentować

Chorzowscy podopieczni trenera Dawida Szulczka przystępować będą do gry ledwie trzy dni po klęsce, jaką ponieśli w ligowym starciu z Wisłą Kraków. Lekcja futbolu udzielona przez Angela Rodado i jego kolegów spod szyldu „Białej Gwiazdy” okazała się tym boleśniejsza, że śledziło ją z trybun ponad 53 tysiące widzów – to rekordowa frekwencja na meczu ligowym w Polsce w XXI wieku.

- Tego dnia wszyscy stanęli na wysokości zadania. Organizatorzy meczu, kibice. Nie zrobiliśmy tego tylko my – z goryczą podsumowywał boiskowe wydarzenia szkoleniowiec chorzowian, Dawid Szulczek. - Przeżyliśmy koszmar, nie udźwignęliśmy ciężaru tego meczu. Dla mnie to bardzo bolesne doświadczenie: od dziecka kibicuję Ruchowi, więc nie jest łatwo przyjmować 0:5... – dodawał. - Na szczęście szybko będzie okazja, by się od tego dna odbić.

Dawid Szulczek zapowiada duże zmiany po ligowej klęsce

Ta okazja to oczywiście wtorkowe starcie w Pucharze Polski. - Temat porażki i sfery mentalnej zamknęliśmy temat w sobotę od razu w szatni, nawet jeszcze przed wyjściem na trening wyrównawczy – tak trener Szulczek odpowiadał na pytanie o ewentualny wpływ sobotniego spotkania na postawę jego drużyny w meczu pucharowym. - Zamierzam na wideo pokazać drużynie tylko 3-4 rzeczy, które były najbardziej druzgocące w meczu z Wisłą – zaznaczał.

Wiele wskazuje też na to, że we wtorek kibice Ruchu, którzy pojawią się na trybunach Stadionu Śląskiego, zobaczą mocno przebudowany personalnie zespół „Niebieskich”. - Część piłkarzy, która nie zagrała w sobotę zagrała krócej, musi być przygotowana do starcia z Koroną – zapowiadał Dawid Szulczek. - Siłą rzeczy po takim spotkaniu drobne - a nawet chyba większe niż drobne - zmiany w składzie muszą być. Ale też jest i grupa zawodników, którzy muszą wyjść i się zrehabilitować za sobotni występ.

Planują RUCH po pucharową KORONĘ

Wspomniane rekordowe spotkanie Ruchu z Wisłą w mediach społecznościowych miało swój hasztag: „#meczmistrzow”. - Tym razem hasło przewodnie będzie tylko jednowyrazowe: #rehabilitacja – mówił na koniec Dawid Szulczek. - Mamy oczywiście swoje marzenia związane z Pucharem Polski, ale w tym momencie ważny jest tylko najbliższy mecz, z Koroną. Musimy w nim zagrać dobrze, a najlepiej wygrać, żeby kibice znowu przychodzili tłumnie na Ruch.

Początek ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski pomiędzy Ruchem a Koroną Kielce w Chorzowie na Stadionie Śląskim we wtorek o godz. 20.00. Transmisja w TVP 3.

