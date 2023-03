Czy polscy kibice obejrzą mecze Lecha w ćwierćfinale LKE? TVP może ich nie pokazać! Trwają negocjacje

Lech Poznań dokonał wielkiej sztuki i po wygranej z Djurgardens znalazł się w ćwierćfinale Ligi Konferencji UEFA, gdzie zagra przeciwko Fiorentinie. Jak wiadomo, głównym nadawcą rozgrywek LKE pozostaje w Polsce platforma streamingowa Viaplay, która, zdaniem sport.pl, prowadzi obecnie rozmowy z TVP. Wszystko przez to, że publiczny nadawca ma nie dysponować prawem do transmisji. Według mediów, negocjacje trwają, jednak tyczą się wyłącznie meczu domowego w Poznaniu.

Lech Poznań - Fiorentina nie będzie dostępny w TVP? Mają trwać negocjacje

Mecz Lecha Poznań z Fiorentiną będzie prawdziwym hitem, który jednak może nie być do obejrzenia w TVP. Publiczny nadawca, jak podają media, nie ma uprawnień do transmisji, a jedynym źródłem, gwarantującym transmisję spotkania pozostaje platforma streamingowa Viaplay. Rozmowy w sprawie pokazywania ćwierćfinału mają już trwać, jednak tyczą się, według informacji "sport.pl", wyłącznie spotkania rozgrywanego w stolicy Wielkopolski. Przypomnijmy, że Lech Poznań zagra z Fiorentiną "u siebie" 13 kwietnia. Tydzień później dojdzie do rewanżu we Florencji.