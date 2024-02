Dawid Szulczek o braku skuteczności z Radomiakiem. Trener Warty o braku odwagi i włożonej energii

Dobre nastawienie w obronie

Trudno wygrać mecz z Radomiakiem, gdy nie stwarza się okazji pod bramką. - Wkładamy bardzo dużo energii w te spotkania, co widać po parametrach biegowych - powiedział trener Dawid Szulczek, cytowany przez PAP. - Mamy dobre nastawienie do pracy w defensywie, ale to się też odbija w działaniach z piłką. Zbyt często jesteśmy niedokładni, przez co te mecze są chaotyczne. Brakuje nam odwagi, jakości wejścia w pojedynek w trzeciej tercji - analizował.

Legenda Legii wprost o Josue. Brutalna prawda o kapitanie, te słowa nie pozostawiają złudzeń

Muszą dołożyć coś więcej pod bramką rywali

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że jego podopieczni muszą poprawić skuteczność. - "Ogarnęliśmy" się w obronie, mało przestrzeni zostawiamy przeciwnikowi - tłumaczył trener Szulczek, cytowany przez PAP. - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani motorycznie. Ławka rezerwowych jest mocniejsza. Widzę dużo dobrych rzeczy, ale musimy dołożyć więcej pod bramką przeciwnika - podkreślił szkoleniowiec poznańskiej drużyny.

Bartosz Salamon mówi o tym wprost. Kapitan Lecha z jasną deklaracją o celach klubu

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny