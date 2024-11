i Autor: Art Service/Super Express Wojciech Myć i jego zespół sędziowski mocno zapisał się w pamięci kibiców i piłkarzy GKS-u

Kontrowersje z gwizdkiem

Dawno już tej piosenki na stadionach nie słyszeliśmy. W Katowicach kibice GieKSy przypomnieli ją trakcie meczu z Koroną. Słusznie?

W lidze norweskiej już masowy charakter przybrały protesty przeciwko stosowaniu VAR-u. Zapewne dlatego, że ostateczny werdykt – nawet po wielokrotnym obejrzeniu konkretnej sytuacji – i tak pozostaje subiektywną decyzją któregoś z arbitrów, a nie oceną w pełni obiektywną. W naszej ekstraklasie (i nie tylko) protesty wciąż sprowadzają się co najwyżej do okrzyków z trybun. Przy Bukowej w poniedziałkowy wieczór do kibicowskiego repertuaru wróciła piosenka oparta na mocno niecenzuralnych słowach o tym, jak – w kontekście decyzji sędziowskich – należałoby potraktować PZPN…