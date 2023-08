Do trzech razy sztuka? Legia chce wreszcie wyeliminować Austrię

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – Austria Wiedeń

Choć dwumecz z Kazachami zapewne nie przebiegał tak jak oczekiwaliby tego kibice, Legia ostatecznie pokonała rywala i zameldowała się w kolejnej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski na trudnym terenie zremisowali 2:2, gdy zatem do przerwy meczu rewanżowego – rozgrywanego w Warszawie – prowadzili 2:0, wydawało się, że nic ciekawego w tym starciu się już nie zdarzy. Zbyt duże rozluźnienie i pewność siebie sprawiły jednak, że goście z Szymkentu dwukrotnie byli w stanie trafić do siatki Kacpra Tobiasza i tym samym postraszyć nieco Wojskowych. Na szczęście w międzyczasie swojego gola strzelił niezawodny Tomas Pekhart i to Legia zameldowała się w dalszej fazie. Tam jej rywalem będzie Austria Wiedeń, z którą warszawianie nie mają zbyt dobrych wspomnień. Obie ekipy w europejskich pucharach mierzyły się jak do tej pory dwukrotnie i za każdym razem lepsi okazywali się Austriacy. Do pierwszego starcia doszło w sezonie 2004/2005, w I rundzie Pucharu UEFA. Wiedeńczycy okazali się wówczas wyraźnie lepsi, wygrywając 1:0 u siebie i 3:1 w Warszawie. Dużo bardziej wyrównany przebieg miał dwumecz rozgrywany dwa lata później w identycznej fazie. Przy Łazienkowskiej obie ekipy zremisowały wtedy 1:1, W Austrii górą ponownie byli jednak gospodarze, którzy zwyciężyli 1:0. Czyżby do trzech razy sztuka? Niewykluczone, zdaniem TOTALbet zdecydowanym faworytem pierwszego meczu będą podopieczni Kosty Runjaicia. Kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił na poziomie 1.67, w przypadku triumfu Austriaków jest to 4.35.

Takie przypuszczenia nie mogą jednak dziwić, Austria nie jest już bowiem tym samym klubem co jeszcze kilka lat temu. Dość powiedzieć, że zespół prowadzony przez Michaela Wimmera zakończył dopiero na piątym miejscu w austriackiej Bundeslidze, notując w całych rozgrywkach 11 zwycięstw, 10 remisów i aż 11 porażek. Gdyby nie dzielenie punktów po sezonie zasadniczym, wiedeńczycy straciliby do pierwszego w stawce RB Salzburg aż 34 punkty. Znakomity obraz poziomu prezentowanego przez drużynę z austriackiej stolicy mieliśmy zresztą przed rokiem, gdy w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy los skojarzył ten klub z Lechem Poznań. W stolicy Wielkopolski zdecydowanie lepsi okazali się wówczas gospodarze, którzy zwyciężyli aż 4:1. W Wiedniu padł natomiast remis 1:1, który mocno przyczynił się do awansu Kolejorza do 1/16 finału tych rozgrywek. Powyższe rezultaty dobitnie pokazują zatem, że Fiołki są drużyną jak najbardziej w zasięgu Legionistów. Tym bardziej, że sezon ligowy zespół ten rozpoczął od blamażu przed własną publicznością ze Sturmem Graz (0:3). Ostatnie wyniki są już jednak lepsze – podopieczni Wimmera w II rundzie kwal. LKE wyeliminowali bośniacki Borac Banja Luka (1:0 u siebie i 2:1 na wyjeździe), a w miniony weekend wygrali w Bundeslidze wyjazdowe starcie z Lustenau (2:0). Nie zmienia to jednak faktu, że wyraźnym faworytem czwartkowego pojedynku będzie Legia. Także w kontekście całego dwumeczu TOTALbet wyżej ocenia szanse wicemistrzów Polski. Kurs na awans warszawian legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.65, w przypadku Austrii Wiedeń jest to 2.11.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 1.67 remis – 3.80 Austria – 4.35

Podwójna szansa:

1X – 1.19 12 – 1.23 X2 – 1.90

Awans:

Legia – 1.65 Austria – 2.11

Legia strzeli gola:

tak – 1.13 nie – 4.55

Austria strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.45

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 3.60 powyżej 1.5 – 1.21

poniżej 2.5 – 1.96 powyżej 2.5 – 1.70

poniżej 3.5 – 1.37 powyżej 3.5 – 2.69

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 4.65

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 7.40

Podane kursy mogą ulec zmianie.

