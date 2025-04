Kuriozalna sytuacja z udziałem Matty'ego Casha! Dziennikarka nie mogła się powstrzymać. "Jestem z ciebie dumna, kocham cię"

Zdecydowane słowa Flicka o Lewandowskim i Szczęsnym! Powiedział to od razu po meczu Barcelona - Borussia

W środowych spotkaniach Ligi Mistrzów nie brakowało pięknych bramek, a także wielu akcji, po których serce kibiców każdej z drużyn biło mocniej. W starciu Barcelony z Borussią Dortmund odbył się prawdziwy festiwal strzelecki w wykonaniu podopiecznych Hansiego Flicka. Worek z bramkami rozwiązał Raphinha, a w drugiej odsłonie dublet dołożył Robert Lewandowski. Wynik spotkania ustalił Lamine Yamal, który wpisał się na listę strzelców w 77. minucie.

W takim samym humorze, jak Lewandowski i Wojciech Szczęsny nie mógł być Matty Cash. Aston Villa z reprezentantem Polski w składzie doznała porażki z PSG, choć apetyty były większe tym bardziej, że to angielski zespół, jako pierwszy wyszedł na prowadzenie. Ekipa prowadzona przez Luisa Enrique szybko sprowadziła rywali na ziemie i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:1.

Matty Cash po meczu udzielił wywiadu... siostrze. Nie mogła się powstrzymać

Po starciu PSG - Aston Villa doszło do niecodziennej sytuacji, ponieważ Cash udzielał wywiadu telewizji "CBS Sports". Jak się po chwili okazało dziennikarką była siostra reprezentanta Polski, która w pewnym momencie przerwała i rzuciła do piłkarza.

- Chodź tu, przytul mnie. Jestem z ciebie dumna, kocham cię - powiedziała Hanna Cash.

Po chwili powiedziała, o co została poproszona przed meczem.

- Napisał do mnie SMS-a dwie godziny przed meczem, prosząc, żebym się zalogowała na jego konto i nagrała. To jeden z najważniejszych meczów w jego życiu. Musiało być w HD, inaczej by się wściekł - powiedziała siostra piłkarza.

Te sceny wywołały gromkie brawa w studiu.