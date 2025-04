Goncalo Feio o Chelsea i problemach. Co z gwiazdami Legii?

Rafał Górak, trener katowickiego beniaminka ekstraklasy, przyzwyczaił już obserwatorów do specyficznego zachowania podczas meczów ligowych. Najlepszą koncentrację – ale i analizę boiskowych wydarzeń – zapewniają mu „spacery” wewnątrz wydzielonej przy ławce rezerwowych strefy. Liczba kilometrów „przespacerowanych” w tym czasie zapewne zbliża się do wyników co niektórych podopiecznych na murawie.

#krokigóraka - jak to działa?

Przy okazji meczu z Puszczą będzie okazja to policzyć. Nie tyle wspomniany dystans liczony w kilometrach, co kroki postawione przez szkoleniowca GieKSy. Na nadgarstku trenera pojawi się urządzenie pomiarowe, dokładnie rejestrujące liczbę kroków w ciągu 90 (a zapewne i więcej) minut gry. Akcja, której przypisano już hasztag #krokigóraka, ma bardzo konkretny – i szczytny – cel.

Kroki postawione przez opiekuna GKS-u zostaną bowiem – dzięki wsparciu partnera klubu i sponsora całego przedsięwzięcia – przeliczone na złotówki, które następnie zasilą konto katowickiej fundacji Oko w Oko z Rakiem. Zajmuje się wsparciem osób w trakcie diagnozy, w trakcie i po leczeniu onkologicznym, a także edukacją na temat profilaktyki nowotworowej oraz promowaniem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Co prawda na Nowej Bukowej – otwierano ją niespełna dwa tygodnie temu meczem derbowym z Górnikiem – strefa „spacerów” jest chyba ciut mniejsza niż na dotychczasowym, kultowym obiekcie GieKSy, ale liczba kroków zapewne będzie podobna. Puszcza bowiem – mimo jesiennego pogromu, jaki GKS sprawił jej w meczu na stadionie Cracovii (6:0) – zapewne przyprawi widzów (i sztab szkoleniowy katowiczan) o sporą dawkę emocji.

.@iga_swiatek wiemy, że 6:0 robi wrażenie, ale trener Górak nie do wyjęcia 😉CAŁY SKRÓT 👉 https://t.co/KAyRWf3XrG pic.twitter.com/6DKVz3rpzw— GKS Katowice (@_GKSKatowice_) October 4, 2024

Górak: Spodziewam się fizycznego i wymagającego spotkania

- Puszcza okrzepła w ekstraklasie i potrafi postawić trudne warunki drużynom z samego czuba tabeli, czego przykładem ostatni mecz z Rakowem – przypomina Rafał Górak. - Spodziewam się trudnego spotkania: fizycznego, wymagającego. Ale postaramy się i tym razem narzucić rywalowi nasze boiskowe wartości – zapowiada. Jego zespół będzie sobie musiał radzić bez wykartkowanego Mateusza Kowalczyka.

Początek meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em a Puszczą Niepołomice w sobotę o godz. 14.45 na Arenie Katowice. Transmisja w Canal+ Sport 3.