Dominik Furman z fatalnym pudłem w meczu Lechia - Wisła. Potwornie przestrzelony karny [WIDEO]

Dla gospodarzy był to mecz życie w ich sytuacji w tabeli. Zagrali bardzo ambitnie od początku, choć w pierwszej połowie nie dało to efektów. Ale po przerwie szybko dopięli swego, a przypomniał o sobie Marco Terrazzino. Znany z mocnych strzałów z dystansu pomocnik Lechii, popisał się kapitalnym uderzeniem z ponad dwudziestu metrów. Bramkarz Krzysztof Kamiński nie miałby szans na skuteczną obronę, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Odbiła się od niej tak mocno, że stojący 7 metrów od bramki Łukasz Zwoliński skierował ją głową do siatki. To był piąty gol „Zwolaka” w tym sezonie. Trener Nafciarzy Pavol Stano postawił wszystko na jedną kartę chcąc odrobić straty, wpuszczając w 64. minucie jednocześnie trzech nowych zawodników. Ataki gości przyniosły w końcu efekt, bo w 84. min Kacper Sezonienko faulował w szesnastce Rafała Wolskiego i sędzia podyktował jedenastkę.

Za jej strzelanie zabrał się Dominik Furman, którego jeszcze próbowali dekoncentrować piłkarze Lechii, i to się udało. Furman po krótkim rozbiegu strzelił wysoko nad poprzeczką, a bramkarz Duszan Kuciak nie posiadał się ze szczęścia z pudła pomocnika Wisły. Gospodarze kontrolowali do końca wydarzenia na boisku i nawet 7 doliczonych minut nie pomogło płocczanom doprowadzić do remisu. Lechia zdobyła 3 bezcenne punkty. Pozwoliły jej opuścić strefę spadkową już po pierwszej kolejce rundy wiosennej. Gdańszczanie przesunęli się na 13. miejsce w tabeli mając 20 punktów, tyle samo co Górnik Zabrze (jutro gra z Cracovią) i Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Raków z dorobkiem 42 pkt, ale Legia po dzisiejszym zwycięstwie z Koroną 3:2, zmniejszyła dystans do drużyny Marka Papszuna do siedmiu punktów.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Łukasz Zwoliński (53-głową).

Żółta kartka - Wisła Płock: Mateusz Lewandowski, Mateusz Szwoch.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 5 675.

W 84 min. Dominik Furman nie wykorzystał rzutu karnego. Pomocnik Wisły strzelił nad poprzeczką.

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Jakub Bartkowski, Michał Nalepa, Mario Maloca, Rafał Pietrzak - Ilkay Durmus (88. David Stec), Kristers Tobers, Maciej Gajos (88. Kevin Friesenbichler), Marco Terrazzino (68. Jan Biegański), Conrado (77. Kacper Sezonienko) - Łukasz Zwoliński.

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Jakub Rzeźniczak, Steve Kapuadi, Anton Krywociuk - Aleksander Pawlak (64. Martin Sulek), Dominik Furman, Mateusz Szwoch (78. Radosław Cielemęcki), Rafał Wolski - Kristian Vallo (72. Damian Rasak), Marko Kolar (64. Damian Warchoł), Mateusz Lewandowski (64. Davo).(PAP)

Dominik Furman PUDŁUJE z 11 metrów! 📺 Transmisja w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/TeQWFHS0DJ pic.twitter.com/zNeGlcdeqW— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 29, 2023