Ekipa Papszuna nie zwalnia tempa po mistrzostwo Polski. Portowców dobił ich były piłkarz

W minionym tygodniu drużyna „Medalików” stała się zespołem Podróżników, bo musiała pokonywać dalekie dystanse – 400 km na mecz Pucharu Polski do Lublina i 600 do Szczecina. Zmęczenie podróżami, jak również drobny uraz sprawił, że trener Marek Paszun dał odpocząć Patrykowi Kunowi. W pierwszej połowie oba zespół tak się sklinczowały, że widzieliśmy jeden celny strzał, ale wystarczył do objęcia prowadzenia przez gości. W 39. min Portowcy stracili piłkę na własnej połowie a Władysław Koczergin, silnym i precyzyjnym strzałem z narożnika pola karnego pokonał Dantego Stipicę. W przerwie Papszun pozwoli sobie na zostawienie w szatni innego asa, Iviego Lopeza. Pogoń ruszyła i świetną akcją popisał się Pontus Almqvist, ale bramkarz Kovacević obronił.

W odpowiedzi szczecińską publiczność uciszył Jean Carlos Silva, popisując się znakomitym strzałem z powietrza. To trzeci gol w trzecim kolejnym meczu Brazylijczyka z hiszpańskiem paszportem. Przed meczem odebrał statuetkę od dyrektora Pogoni Dariusza Adamczuka za rozegranie w jej barwach 58. meczów, ale nie miał sentymentów, żeby strzelić od razu efektownego gola na szczecińskim stadionie. Marek Papszun tylko szeroko się uśmiechnął po jego trafieniu, pewnie z radości, że znalazł tak dobrego piłkarza w polskiej lidze. Pogoń próbowała strzelić choć honorowego gola. Najlepszą sytuację miał Almqvist, ale jego strzał obronił Kovacevic. Dobitka Damiana Dąbrowskiego otarła się od obrońcy Arsenicia i przeszła obok słupka. Pogoń przegrała kolejny czwarty mecz na własnym stadionie z Rakowem, po jego powrocie do ekstraklasy, wliczając Puchar Polski to seria wydłużyła się do pięciu przegranych.

