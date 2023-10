Ernest Muci walczy o EURO. Gol w kadrze zbuduje gwiazdę Legii Warszawa?

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

Pojedzie na EURO?

Ostatnio Ernest Muci zagrał w kadrze Albanii w wygranym 2:0 meczu towarzyskim z Bułgarią. Był jednym z bohaterów. To właśnie on strzelił pod koniec zawodów zwycięskiego gola. Zrobił to w swoim stylu. Uderzył z dystansu, czym zaskoczył bramkarza Bułgarów. Piłka zrobiła kozioł przed nim i wpadła do siatki. Dla Muciego był to drugi gol w drużynie narodowej, z którą ma szansę pojechać na mistrzostwa Europy w Niemczech. Albania jest liderem grupy. Czy po tym występie jego notowania u selekcjonera Sylvinho pójdą w górę? Wprawdzie z Bułgarią rozegrał całe spotkanie, ale wcześniej był tylko zmiennikiem.

Trener Legii wierzy w Albańczyka

Wysoko jest natomiast Muci oceniany przez sztab Legii. Trener Kosta Runjaić dostrzega jego postępy i ceni kreatywność. W tym sezonie Albańczyk bierze na siebie ciężar gry. Czy formę z kadry przełoży na występ ze Śląskiem? - Muci jedzie z nami do Wrocławia - potwierdził trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Cieszę się, że otrzymał więcej minut w reprezentacji. Strzelił ważnego gola. Na pewno zbuduje go nie tylko jako piłkarza, ale też człowieka - stwierdził szkoleniowiec Legii.

